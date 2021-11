Nova finalista ob vstopu v finale prekipevala od sreče: Ostal sem brez besed

"Najlepša hvala še enkrat vsem. Še zdaj ne morem verjeti, kaj se mi je zgodilo. Samo sebe sem premagala in bila že s tem zelo zadovoljna, da mi je uspelo izpeljati nastop do konca. Res sem bila zelo srečna, potem pa še uvrstitev v finale, ki je res velika češnja na vrhu smetane. Pred nastopom sem poskušala ne misliti na finale in se osredotočati na nastop, zdaj pa lahko rečem, da so se mi uresničile sanje. Noro!" nam je takoj po razglasitvi zaupala Maša, ki nam je še povedala, da se bo na finalne začela pripravljati takoj, ko se malo naspi. "Ideje že imam, a jih še ne bom razkrila, bom pa dala zagotovo spet vse od sebe," je povedala presrečna finalistka Maša Ferme.

Veselja nad uvrstitvijo v finale pa ni skrival niti glasbenik Marko Stanković, ki je v drugem polfinalnem večeru dobil največ glasov gledalcev. "Hvala. Hvala. Hvala. In še enkrat hvala. Čisto sem brez besed, tako da res lahko rečem samo hvala. (smeh) Jaz še zdaj ne verjamem čisto, da se je to zgodilo. Tako sem vesel, zelo sem hvaležen vsem, ki so zame glasovali in mi dali veliko priložnost za nastop v finalu šova," je takoj po razglasitvi za naš portal povedal Marko, ki je v polfinalu serviral tisto, kar je obljubil. "Obljubljal sem čustva, energijo, ljubezen in sporočilo za ves svet. In očitno sem to izpolnil. Sam sicer vedno pravim, da lahko storim boljše, ampak jaz sem perfekcionist in mi nikoli ni dovolj. (smeh) Se veselim velikega finala, zdaj pa me čaka razmislek, kaj bom pripravil za finale," je s širokim nasmeškom povedal presrečen finalist Marko Stanković.