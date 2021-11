Prvi odzivi novih finalistov: 'O finalu nisva razmišljali'

Že pred samim začetkom četrtega polfinala šova Slovenija ima talent je bilo jasno, da bo vseh šest nastopajočih postreglo z vrhunskimi nastopi. A vstopnico za finale so na koncu dobili hrvaški pevec Dino Petrić ter plesni duo, mati in hči, Suzana in Julija. Slednji sta takoj po razglasitvi povedali, da uvrstitve v finale nista pričakovali. "Čisto iskreno rečeno, o finalu nisva razmišljali. Morava pa povedati, da sva zelo zadovoljni s polfinalnim nastopom, čeprav priznam, da sva bili pred samim nastopom res zelo živčni. Veste, tudi jaz sem samo človek in vedno gre lahko kaj narobe, strah me je bilo, da bi mi Julija spolzela iz rok in padla ... Ampak na srečo se to ni zgodilo in je šel nastop gladko čez. Z Julijo sva res zelo uživali v nastopu, kar so očitno začutili tudi gledalci," je povedala Suzana, ki nam je še zaupala, da za finalni nastop še nimata ideje. "Res še nisva razmišljali o finalu, zato tudi nimava še kakšne konkretnega ideje v glavi, bova pa vsekakor ohranili to vlogo mame in hčerke. Tam bova kot Suzana in Julija, ne kot recimo Tom in Jerry ali Maša in medved. (smeh) To najino vez bova še naprej poskušali predstaviti gledalcem," je še z nasmeškom priznala mama Suzana, ki je po nastopu šla naravnost domov, saj je Julija morala spati, naslednji dan pa bo dan za analizo.