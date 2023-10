Publika navdušena, Marjetka trdo delo nagradila z zlatim gumbom

Na oder so prve stopile članice hip hop skupine Impulz iz Kranja. Skupina sedmih prijateljic, starih od 13 do 15 let, ki skupaj ustvarja že skoraj devet let, je na oder prišla v tišini, postavile so se v začetno pozo in odplesale energično točko. Energija je špricala z odra, žiranti so bili navdušeni. "Ta Lady Gaga je bila mega," je komentirala Ana. Najbolj so žirante presenetili 'bojni kriki' med plesom. S štirimi 'da' so se uvrstile v naslednji krog.

Za njimi se je predstavil Franc Rajšp , 25-letnik, ki rad poje. "Doma na kmetiji v štali je taka akustika ..." je povedal. Ko je začel prepevati, je bil Lado vidno šokiran. Stisnil je rdeči gumb. Sledil je rdeči gumb Marjetke, nato še Anin .... "Dragi moji sožiranti, če bi stisnil še jaz rdeči gumb, bi bili prikrajšani za ta zaključek," je pokomentiral Andrej. Nato so se Francu na odru pridružili še prijatelji z instrumenti – skupaj so zapeli eno domačo in ustvarili pravo domače vzdušje. S štirimi ne se ni uvrstil v naslednji krog, je pa nasmejal občinstvo.

Naslednja je na oder prišla Maria Sofia , katere korenine segajo v Venezuelo in na Hrvaško, rodila se je na Portugalskem, od tretjega leta pa živi v Sloveniji. Mlada Škofjeločanka, ki je bila v šoli žrtev medvrstniškega nasilja, se je predstavila s petjem. Nastop je odlično izpeljala. "To ni glasek, to je glas!" je pokomentirala Marjetka. "Rabiš samo še svoje pesmi, publiko že imaš." S štirimi 'da' je napredovala v naslednji krog.

Čarodej Erik se je žirantom predstavil s trikom s kartami. Po uspešno izvedeni točki je s štirimi 'da' napredoval v naslednji krog. Še en nastop čarodeja je sledil – čarodej Niki Knežević je na oder stopil že tretjič. "Rad bi, da ljudje doživijo najboljšo točko, da vidijo trud na odru," je povedal pred nastopom. Žiranti so samo zrli vanj – presenečeni, odprtih ust. Izpiljen nastop je dvignil občinstvo na noge, žiranti so mu postregli s samimi pozitivnimi komentarji – no, le Ladu ni bilo všeč, češ da se mu zdi čarodejstvo zastarelo. Osem let trdega dela se je Nikiju vseeno obrestovalo in s štirimi 'da' se je uvrstil v naslednji krog.

Sledil je nastop zabavljača, 'pohorskega klateža' Gojka Jevšenaka . Nastop je bil sproščen, spontan, zabaven. Prejel je štiri 'da' in se z nasmeškom na obrazu uvrstil v naslednji krog. Dobro staro vaško zabavo je nasledil nastop plesne skupine Dance Mixture . Z dvema 'ne' se dekleta niso uvrstila v naslednji krog. Saksofonist Erik kljub dobri izvedbi ni napredoval v naslednji krog. Sledil je nastop Roka , ki je s kitaro in petjem prepričal žirante in se uvrstil v naslednji krog.

Naslednja je na oder prikorakala 13-letna Zala . Zgovorno dekle je zaupalo, da rado pomaga doma na kmetiji pri vseh opravilih, njeno veselje pa je je rapanje. In njena posebnost? V rap besedila pretvarja zgodbe, saj pravi, da otroci danes ne berejo več dovolj. "Jaz sem rojena pripravljena !" je vzkliknila pred nastopom in nato s točko – avtorsko pesmijo – sezula občinstvo in žirante. S štirimi 'da' se je uvrstila v naslednji krog.

Med talenti, ki so nocoj stopili na oder, je bil tudi Sajles Šinkovec – pol Irec, pol Slovenec. "Zdravo, mami, zdravo nadzornik za pogojni izpust," je pozdravil pred prihodom na oder. Njegovo delo je zabavati ljudi, kjer koli se pojavi. Ukvarja se tudi z eskapologijo, meče nože in zanima ga vse, kar je edinstveno in nenavadno. Na odru sta ga voditelja Sašo in Peter ovila v folijo in vklenila v kovinsko verigo. Ko je napovedal, da si bo moral izpahniti ramena, so se žiranti, predvsem Ana, začeli zgražati. "Nič hudega, pogosto me obsojajo, a to je moj šov," je pokomentiral Sajles. Na odru si je res izpahnil rami, se rešil okov in nato še folije – trik mu je uspel, dvorana je vzklikala od navdušenja. Lado in Ana sta mu dodelila 'da', Andrej se je odločil za 'ne'. Marjetka si je vseeno zaželela, da bi ga rada še videla – naposled mu je podelila 'da' in Sajles se je uvrstil v naslednji krog.

Glasbenici 14-letna Ajda in 22-letna Iza Pušaver sta sestri, ki igrata celo vrsto inštrumentov, svoje oboževalce pa navdušujeta tudi na omrežju TikTok. Simpatični sestri sta se predstavili s celim venčkom pesmi različnih zvrsti in studio napolnili s pozitivno energijo. Nagradili so ju s stoječimi ovacijami, tudi žirantom je bila točka všeč. S štirimi 'da' ju čaka naslednji krog.

Marjetko očara Ajdin glas

Naslednja je na oder stopila Aiya Rose, ki se je predstavila z izvedbo pesmi Amy Winehouse. Marjetke ni prepričala, ostale pa, in uvrstila se je v naslednji krog. Sledil je nastop Neli, ki je zapela svojo avtorsko pesem. Marjetka je v njej nekaj videla, a se ji še ni zdela primerna za naslednji krog. Z dvema 'ne' je ostala brez naslednjega kroga. Nato je na oder prišla še 28-letna Ajda Stina Turek, ki je tokrat na odru Slovenija ima talent stala drugič. Prvič je namreč svoj talent javnosti pokazala v prvi sezoni šova. Tedaj so jo pri komaj 16 letih, ko je pela I Will Always Love You, žiranti zavrnili že v avdicijski oddaji. Zavrnitev ji je dala nov zagon in od tedaj je vadila petje, bila je sprejeta na Berkley, odšla na študij v Ameriko za štiri leta, nastopala najprej v New Yorku, nato na križarki ... Njen nastop je presegel pričakovanja, aplavz, ki ga je prejela, je bil ganljiv. In ne le to, Marjetka je stisnila zlati gumb! "Čestitam, odlična si!" je bila očarana Marjetka.