Razkrivamo finaliste razpisa Mladi upi 2021

Strokovna komisija je po zaključku razpisa 14. oktobra skrbno pregledala vse prispele prijave in izbrala 20 talentiranih mladih upov, ki v svoji panogi izstopajo po izjemnih dosežkih in bi si zaslužili finančno podporo za nadaljnji razvoj. Njihove zgodbe z vzponi in padci ter njihove starše, mentorje in trenerje boste lahko spremljali na spletni strani www.mladi-upi.si , njihova imena pa vam zaupamo že danes.

Prihodnost sloni na mladih in ravno zaradi tega jih je potrebno podpirati pri razvoju njihovih talentov. Tega se zelo dobro zavedajo pri Zavarovalnici Triglav , ki s svojim zavodom Vse bo v redu v sklopu projekta Mladi upi že deveto leto podaja roko mladim nadarjenim posameznicam in posameznikom pri razvoju njihovega talenta na športnem, umetniškem in znanstvenem področju. Od zagona projekta leta 2013 do danes so med 101 perspektivnih mladih talentov razdelili že več kot 400 tisoč evrov finančnih sredstev, svoje poslanstvo pa nadaljujejo tudi letos.

Nabor letošnjih finalistov je izjemno pester. Sestavlja ga 12 športnikov – od tenisača, biatlonke, atletov, odbojkaša na mivki, športnih plezalcev, kajakašev in kanuistov, vse do karateistke, taekwondoistke in šahista – ter 8 umetnikov – od saksofonistke, balerine, kitarista, pevke, pianista in plesalke do literarnega in umetniškega ustvarjalca. V ožji izbor se je uvrstila tudi nadobudna parašportnica, ki kljub naglušnosti navdihuje s svojimi rezultati.

Ambiciozni mladi športniki

Na športnem področju je med letošnjimi finalisti opaziti res pisano druščino nadebudnih talentov: Bor Artnak je najmlajši član slovenske članske teniške reprezentance in velja za enega najperspektivnejših tenisačev na naših tleh. Vid Botolin in Veronika Sadek sta svoje otroštvo in mladost posvetila atletiki, danes pa oba blestita v teku na srednje proge. Sara Čopar je ena najobetavnejših slovenskih športnih plezalk, ki blesti tako v težavnostnem in balvanskem kot tudi hitrostnem plezanju, Miha Okorn pa je talentiran igralec odbojke na mivki, ki ga odlikuje odlična tehnika na mestu sprejemalca in želja po napredovanju v vseh segmentih igre. Letošnje leto ima tudi dve predstavnici borilnih veščin: Anastasija Ljubinković že od šestega leta starosti trenira taekwondo, Ela Petan pa se je s karatejem srečala še leto prej. Obe sta se v izbrani borilni veščini zaljubili na prvi pogled, vrsto let trdo garali in tako danes pričakovano stremita k uspehom na tekmah svetovnega merila.

Lena Repinc je letošnja edina predstavnica zimskih športov. Priznava, da njeni začetki v biatlonu niso bili najbolj svetli, a njena trmasta narava je pripomogla k temu, da danes niza odlične rezultate tako na domačih kot mednarodnih tekmovanjih. Šahist Jan Šubelj je že dokazal, da se lahko enakovredno kosa tudi s starejšimi generacijami športnikov svoje panoge, in sicer tako v standardnem, kot tudi v pospešenem in hitropoteznem šahu, njegova želja pa je osvojiti naslov velemojstra in se prebiti na svetovni šahovski vrh. Jakob Stojanovič in Jan Ločnikar se kot športnika najbolje počutita na vodi: medtem ko Jakob uživa v svobodi in hitrosti, ki ju doživlja v kajaku med šprinterskim veslanjem po mirnih vodah, se Jan v svojem kajaku raje odpravi na nekoliko bolj divje vode, oba pa sta izbrani disciplini predana že od malih nog in si brez aktivnosti na vodi ne znata predstavljati življenja.