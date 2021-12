Zgodbe o vzponih in padcih: tretja peterica finalistov razpisa Mladi upi 2021

Pred nami je nov teden in novih pet podrobnejših predstavitev finalistov razpisa Mladi upi 2021. Tokrat je druščina mladih, nadarjenih talentov s področja športa, parašporta, umetnosti in znanosti še posebej pestra, saj jo sestavljajo baletna plesalka, športna plezalka, vsestranski umetnik, odbojkar na mivki in šahist. Prepričani smo, da se bo o njihovih uspehih v prihodnje še veliko govorilo, zato je prav, da jih podrobneje predstavimo že danes.

Prihodnost sloni na mladih in ravno zato jih je treba podpirati pri razvoju njihovih talentov. Tega se zelo dobro zavedajo pri Zavarovalnici Triglav, ki s svojim zavodom Vse bo v redu, v sklopu projekta Mladi upi, že deveto leto podaja roko mladim nadarjenim posameznicam in posameznikom pri razvoju njihovega talenta na športnem, umetniškem in znanstvenem področju. Tudi letos se je v ožji izbor projekta uvrstilo 20 talentiranih mladih upov, ki v svoji panogi izstopajo po izjemnih dosežkih in bi si zaslužili finančno podporo za nadaljnji razvoj. Njihove izčrpne zgodbe o vzponih in padcih ter neomajni vztrajnosti lahko spremljate na spletni strani Mladi upi, na kratko pa jih vsak teden predstavimo tudi mi – tako na spletni strani kot v oddaji Slovenija ima talent, ki je na sporedu vsako nedeljo ob 20. uri na POP TV, in v kateri se talentirani mladi upi predstavijo na prav poseben način.

icon-expand Tretja peterica finalistov razpisa Mladi upi 2021 FOTO: Mateja Jordovič Potočnik

Prvo polovico finalistov smo že spoznali, pred nami pa je tretja peterica nadarjenih mladih talentov, ki za dosego zadanih ciljev nujno potrebujejo izdatna finančna sredstva. Spoznajmo jih! Miha Okorn je mladi up slovenske odbojke, ki v zadnjih letih dosega izjemne rezultate. Za ta šport so ga navdušili predvsem starši in vrstniki, trenira pa že od tretjega razreda osnovne šole. Na prvi trening je prišel bolj z rekreativnimi nameni in željo po druženju, a so s starejšimi fanti hitro napredovali v resno vadbo. Postopoma je izredno napredoval v odbojkarskem znanju in s soigralci zmagoval tako v odbojki na mivki kot v dvoranski odbojki. Letos je bil pri svojih 16 letih zaradi svoje izjemne igre izbran za najboljšega igralca evropskega prvenstva, kar v mladih kategorijah ni uspelo še nobenemu slovenskemu odbojkarju. Gre za zelo talentiranega športnika, ki ima visoke cilje – med njimi je največji ta, da bi se s slovensko reprezentanco uvrstil na olimpijske igre.

icon-expand Miha Okorn, odbojka FOTO: Mateja Jordovič Potočnik

16-letna Sara Čopar je že od malega vpeta v športno okolje, saj jo je njena otroška radovednost peljala skozi različne športne preizkušnje. Pri petih letih se je prvič srečala s športnim plezanjem in rodila se je ljubezen na prvi trening. Spominja se, da doma nad njeno izbiro sprva niso bili preveč navdušeni, s so si hitro premislili ter postali njeni najbolj zvesti navijači, za kar jim zagotovo ni žal. Sara je namreč ena redkih športnih plezalk, ki se na vrhunskem nivoju znajde v vseh treh plezalnih disciplinah. Za doseganje rezultatov je pripravljena trdo delati, znanje in motivacijo pa črpa pri najboljših, tudi Janji Garnbert. Njeni kratkoročni cilji so najvišje uvrstitve v mladinski konkurenci ter na tekmovanjih za svetovni pokal, dolgoročno pa bi rada stopila v čevlje svoje velike vzornice in postala olimpijska prvakinja v športnem plezanju.

icon-expand Sara Čopar, športno plezanje FOTO: Mateja Jordovič Potočnik

16-letni Nik Škorjanc je vsestranski umetnik, ki svoje občutke in misli izraža s pomočjo pisane besede, likovne umetnosti, fotografije in igre. Njegovi začetki umetniškega ustvarjanja segajo v 6. razred osnovne šole, ko ga je mentorica spodbudila k sodelovanju na mednarodnem natečaju, na katerem je njegova pravljica dosegla prvo mesto. To je bil jasen znak, da njegova drugačnost od vrstnikov ni slabost, temveč ogromna prednost – le izkoristiti jo je treba na pravi način. Že pri 14 letih je pripravil prvo samostojno likovno razstavo in izdal več samostojnih likovno-literarnih zbirk v samozaložbi, sam pa pravi, da je njegova največja strast v umetnosti igranje v gledališču, saj na odru doživlja neverjetne občutke in nepopisno strast. Na lokalnih, državnih in mednarodnih natečajih je osvojil visoka mesta in prejel številne nagrade. Želi si, da bi lahko svojo ljubezen do umetnosti še nadgrajeval in se nekoč s tem tudi poklicno ukvarjal.

icon-expand Nik Škorjanc, literatura in likovna umetnost FOTO: Mateja Jordovič Potočnik

Lana Klemen je že kot majhna punčka želela plesati in postati balerina, zato sta jo starša pri vsega štirih letih vpisala v plesno šolo. Pri osmih letih je pričela obiskovati ure klasičnega baleta na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana in od takrat je povsem predana tej zvrsti. Že kot pionirka in mladinka je osvojila številne naslove svetovnega in evropskega prvaka, zato je bilo samo vprašanje časa, kdaj se bo odpravila nabirat nova znanja v tujino. Letos je bila sprejeta na ugledno baletno šolo v Londonu, kar je jasen dokaz, da se uvršča v skupino najbolj perspektivnih mladih baletnih plesalcev – tudi v svetovnem merilu. Njene sanje so plesati v Netherlands Dans Theater, najbolj znani sodobni kompaniji s klasično treniranimi plesalci in najbolj znanimi koreografi na svetu, po končani baletni karieri pa bi se rada posvetila ustvarjanju lastnih koreografij.

icon-expand Lana Klemen, balet FOTO: osebni arhiv

Jan Šubelj ima komaj 17 let, a je že večletni državni prvak v šahu. S to disciplino se je prvič srečal v začetku osnovne šole, ko je začel obiskovati šahovski krožek. Zaradi začetnega navdušenja sta mu starša kupila šahovnico, figure in uro, tako da je lahko tudi doma poglabljal in nadgrajeval pridobljeno znanje. Hitro je napredoval in začel premagovati starejše učence ter bil kmalu povabljen v klubsko šahovsko šolo. Sledili so uspehi na šolskih tekmovanjih, kmalu pa se je začel dokazovati tudi na državni in mednarodni ravni. Tako ne čudi, da je danes pri Olimpijskem komiteju Slovenije uvrščen v perspektivni razred v standardnem, pospešenem in hitropoteznem šahu. S svojimi rezultati je že večkrat dokazal, da sodi med najboljše šahiste svoje generacije v Evropi in na svetu. Pri 15 letih je postal najmlajši mednarodni mojster v zgodovini samostojne Slovenije, njegov cilj pa je postati najmlajši slovenski velemojster.

icon-expand Jan Šubelj, šah FOTO: Mateja Jordovič Potočnik