Romana Krajnčan: Žigana je užitek gledati in poslušati

O 25-letnemu dobitniku zlatega gumba Žiganu Krajnčanu je spregovorila ponosna mama, pevka in zvezda številnih otroških src Romana Krajnčan. ''Žigan se je za sodelovanje v šovu odločil sam. Priznam, da sem bila sprva presenečena, a ker verjamem vanj in ima veliko razlogov, da je sprejel ta izziv, ga podpiramo vsa družina in prijatelji,'' je povedala Romana, ki je seveda z možem gledala nedeljsko oddajo in držala pesti za sina, ki je dobil Marjetkin zlati gumb. ''Vesela in presenečena sva bila oba z možem Lojzetom. Nastop je bil tudi s profesionalnega gledišča odlično izveden – tako vokalno, plesno kot ritmično. Sama si sploh ne predstavljam, kako mu uspe združit glas, ritem, ples… naenkrat. Njegov inštrument je njegovo telo in uporablja ga tako, da ga je užitek gledati in poslušati,'' je še priznala Romana. ''Seveda sem ponosna na sina. Je pa za tem talentom tudi ogromno pridnosti, vaj, raziskovanj … in sigurno je navdušenje publike ter žirije zanj lepa vzpodbuda za naprej.'' Tudi sama komaj čaka Žiganov polfinalni nastop, želi pa le: ''Da bi bil zdrav in uresničil vse, kar si je zamislil. Komaj čakam na njegov nastop!'' je za za 24ur.com povedala Romana Krajnčan.