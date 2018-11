Ronjina mama plezanje po svili priporoča predvsem otrokom

"Plezanje po tkanini pri nas ni bil nikoli šport, ampak način življenja. Odkar sta otro ka majhna, smo imeli svilo obešeno v gozdu za našo hišo. Tam sta se zvirala in igra la in se spotoma naučila plezati. Ronja je bila star a približno tri leta, ko je znala sama splezati po njej," je za 24ur.com povedala Ronjina mama Urša in dodala, da je bil ta šport za njih nekaj vsakdanjega, da je Ronja ob tem odraščala: "To se je pač pri nas počelo in je bilo vedno nekaj običajnega, nič posebnega, da si plezal po svili. Kasneje se je želela več učiti. In se je spotoma res kaj naučila."

Ronjo so najprej bolj zanimali konji in jahanje, nato pa je Urša začela s poučevanjem otro k na Waldorfski šoli je tudi sama pokazala zanimanje za svilo: "Nikoli nisem silila otro ka, da počneta nekaj, kar delam jaz ali si jaz želim, da bi. Nimam ambicije z otro ki, saj sama vesta, kaj želita."

Strah ni ovira

Urša pravi, da se ne spomni, da bi bilo Ronjo kadarkoli strah: "Pri nas strah ni ovira. Malo te je strah in potem te neha biti strah. Ponavadi se s strahom lahko kosa radovednost." Dodaja, da strah mine, ko si človek želi poskusiti kaj novega.

In kako je ona gledala na Ronjino plezanje po svili? Pravi, da ji pred drugimi ljudmi, torej pred občinstvom, dovolila plezati šele, ko je videla, da "je njena samozavest dovoljšnja in njeno zaupanje vase brez dvoma". Zagovarja, da je treba strahove krotiti, saj lahko sicer v nedogled živiš prestrašen. "Ni me strah zanjo. Zaupam ji."

Plezanje po svili priporoča predvsem otrokom

Ronjina mama je za naš portal povedala, da plezanje po svili "krasno povezuje fizično in emocionalno intelenco telesa" in da ta šport priporoča predvsem otrokom. Pravi, da od osebe zahteva veliko fizične pripravljenosti, kot so moč, raztegljivost, iznajdljivost, mehkobo telesa, obenem pa človeka sooča s strahovi in izzivi: " Tanka meja je med tem ali je tvoj strah na mestu ali ne. Ali poslušaš svoj strah ali ga ne? Krepi zaupanje vase, samozavest in modrost, kako se prav odločiti."