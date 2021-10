'S svojim nastopom bi rada dosegla, da se nekateri otresejo predsodkov'

V drugi avdicijski oddaji priljubljenega šova Slovenija ima talent je padel že drugi zlati gumb osme sezone, ki ga je tokrat podelil Branko Čakarmiš. S pritiskom na gumb pa je na presenečenje vseh osrečil kraljico preobleke oz. 'drag kraljico' Jenno D, ki nam je zaupala svoje občutke, načrte za naprej in tudi svoje poslanstvo.

Prišla, navdušila in dobila zlati gumb. Tako bi lahko opisali zgodbo očarljive kraljice preobleke Jenne D, ki se z drag umetnostjo ukvarja šele eno leto, zato sebe vidi kot 'baby drag'. Sama pravi, da je s svojim nastopov v šovu talentov želela prispevati k prepoznavnosti drag umetnosti v Sloveniji. "Za nastop v šovu sem se odločila, da se pokažem Sloveniji, dvignem svojo prepoznavnost in nasploh prepoznavnost draga v Sloveniji. Prijavila sem se tudi zaradi tega, da komu razbijem kakšen predsodek in stereotip, rada bi premaknila kakšno mejo. Če bom uspela pri enem, bo to ogromno," je priznala Jenna D, ki je rada videti kot diva, vendar je v resnici čisto preprosta punca, rada je odštekana, obožuje ljudi in jih želi spravljati v dobro voljo, najpomembneje pa je, da se ljudje v njeni okolici dobro počutijo. "Na splošno sem zelo samokritična in nikoli nisem čisto zadovoljna. Pa se mi kljub vsemu zdi, da je celota lepo funkcionirala. Zavedam se, da nisem najboljša vokalistka, imam pa druge adute. Vsekakor si želim biti vedno boljša, napredovati in rasti," je svoj nastop na talentih komentirala dobitnica zlatega gumba.

icon-expand Kraljica preobleke Jenna D je presrečna, da je dobila zlati gumb od Branka, ki ga spoštuje in obožuje. FOTO: Damjan Žibert

V Branku je začutila toplino Vedno očarljiva Jenna D ne skriva, da je Branko Čakarmiš zadnjo najbolj seksi Slovenec, zato je svoj nastop posvetila njemu. "Branko se mi je zdel pred nastopom zelo misteriozen, mi je pa vseeno deloval malo navihano, začutila sem njegovo toplino. Na splošno se ljudem hitro približam, v in izven draga, vendar tako pozitivnega odziva, iskrene prijaznosti in topline vseeno nisem pričakovala in sem bila resnično ganjena," je razložila kraljica preobleke, ki nam je povedala tudi, kaj ji je rojilo po glavi, ko je Branko vstal iz žirantskega stola in nato pritisnil zlati gumb.

icon-expand Branko je presenetil vse in zlati gumb podelil 'drag kraljici', ki mu je posvetila svoj nastop. FOTO: Damjan Žibert

"Vsa ta situacija se mi je odvijala kot v počasnem posnetku. Za mikrosekundo sem razmišljala, da bo res šel iz dvorane, potem se mi je zdelo, da bo kakšna fora, da se bo vrnil in bo potem glasovanje, zlatega gumba pa res nisem pričakovala. To so res neverjetni občutki - sprva šok, potem pa sreča, veselje, kot da sanjaš. Kot da vse skupaj sploh ni res, kot da so to res samo lepe sanje, najlepše. Težko si je predstavljati, to je treba doživeti. Neverjetno sem srečna, da sem ga dobila prav od njega. Branko je izredno lep moški, njegove oči in nasmeh izžarevajo neko toplino, tudi ko je strog. Vedno je korekten, ima izjemno karizmo, predvsem pa ga spoštujem zaradi dela, ki ga opravlja. In dobiti zlati gumb od takega človeka je nekaj res neverjetnega," je še komentirala Jenna D, ki se že pripravlja na polfinalni nastop. "Vadim petje, gibe, načrtujem outfit, skatka celoten nastop. Rada bi naredila nekaj čisto drugačnega. Moram pa priznati, da sem kar precej živčna, saj nočem razočarati vseh, ki me podpirajo in Brankota, ki mi je namenil zlati gumb," je še priznala kraljica preobleke.