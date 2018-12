Samozavest si vliva s številnimi vajami

Najstniška pevka Lara Kramberger upa, da bo v finalni oddaji navdušila gledalce in žirijo: "Potrudila se bom po svojih najboljših močeh in zapela kot še nikoli," je povedala Lara, ki se vneto pripravlja na svoj finalni nastop. "Pustite se presenetiti do nedelje. Lahko pa povem, da, seveda, je prisotno malo treme, ampak tiste pozitivne. Nekega posebnega strahu ne čutim, ker vem, da se bom potrudila," je še povedala Lara, ki dodaja, da si samozavest vliva s številnimi vajami in občutkom, da je zelo dobro pripravljena na šov.

Lara je že večkrat povedala, da sta jo za petje navdušila babica in dedek: "Verjamem, da bosta bdela nad mano v nedeljo. Nekega amuleta za srečo nimam, se pa ob svojih nastopih vedno spomnim na dedka in babico ter vem, da bi bila ponosna name," še pove Lara, za katero bodo navijali vsi domači, sorodniki, prijatelji, sošolci in gledalci. "Upam predvsem, da bom prepričala ljudi s svojim petjem in sem jim za vso podporo neizmerno hvaležna že zdaj," je še dodala Lara, ki nam je iskreno zaupala svoja pričakovanja v finalu: "Če sem čisto iskrena, zmage ne pričakujem, ampak nikoli ne veš. Če slučajno zmagam, bi pa to zame bilo veliko veselje in poplačan trud, zmago pa bi izkoristila za glasbeno kariero," je še zaključila 15-letna pevka.