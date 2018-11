Samski Jonatan se zaveda, da njegov videz naredi veliko

Jonatan Haller Pereira je tisti 20-letnik, ki je s svojim nastopom navdušil prav vse, najbolj pa dekleta. Rad bi poudaril, da je umetnik in da je glasba najbolj pomembna: "Zares sem umetnik in ne samo en 'pozerček'. Zavedam se, da moj videz veliko naredi. Zares bi rad poudaril le svojo glasbo in umetnost, za katero živim in si s tem želim nekaj doseči."