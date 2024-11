Sarina je vesela, da spet lahko verjame v svoje sanje

Na odru šova Slovenija ima talent bomo kmalu videli 33-letno Sarino iz Ljubljane, mlado mamico, ki je svoj glasbeno obarvan svet dolgo časa postavljala na stranski tir, a je zdaj pripravljena, da zasije. Kdaj se je rodila njena ljubezen do glasbe in kakšne so želje za prihodnost?

Sarina že približno desetletje prepeva na porokah, njena ljubezen do petja pa sicer sega v otroštvo. "Mama pravi, da sem najprej pela oziroma mrmrala, preden sem sploh začela govoriti," se spominja s smehom. "V osnovni šoli sem nastopala na vseh možnih prireditvah," se spominja in dodaja, da je bila njena najljubša pesem Ko si na tleh od Pop Design. Že kot deklica se je Sarina podala na televizijske odre. Njeni prvi nastopi so se zgodili v oddajah, kot sta Zoom, kjer je s Tanjo Ribič pela Zbudi se in Pod klobukom. Pela je v otroškem in mladinskem pevskem zboru RTV, leta 2011 pa se tudi udeležila tekmovanja Misija Evrovizija in prišla med najboljših 16. A takrat, priznava, še ni bila pripravljena na velike odre. Po tekmovanju je izdala tri pesmi, a se je nato posvetila družini in nastopom na porokah. Letos pa je njen mož prevzel pobudo in jo prijavil na Slovenija ima talent, kar ji je dalo zagon, da se ponovno poda na večje odre. "Zelo sem vesela, da imam zdaj priložnost in da spet lahko verjamem v svoje sanje," pravi.

Družina je njen največji navdih

Sarina, po izobrazbi vzgojiteljica predšolskih otrok, je predana mama dveh deklic, šestletne Gabriele in triletne Patricie. "Družina nama je sveta in vse, kar počneva z možem, počneva za nas," pojasni. Oba z možem, ki je sicer veliko v tujini, saj dela kot avio mehanik v Mehiki, cenita čas, preživet skupaj. Hčerki, kot pojasnjuje Sarina, navdušeno spremljata njen glasbeni talent in, čeprav sami raje plešeta, so vsi v družini povezani z umetnostjo. "Moj mož je včasih igral harmoniko in nas podpira pri našem umetniškem izražanju," pove Sarina. "Ko je doma, je zadolžen za visoke akrobacije in metanje v zrak, saj je močnejši," z nasmeškom dodaja.

Zelo rada preživlja čas v naravi, družbo pa ji dela tudi kužek Hugo, s katerim obiskuje agility treninge. "Hugo je pritlikavi pudelj, zelo pameten in hiter, komaj ga dohajam," se nasmehne in doda, da je v preteklosti uživala v bolj adrenalinskih stvareh, kot so skok s padalom, surfanje, 10-dnevna vožnja s terenci po Tuniziji, vožnja po floridskih močvirjih, polnih aligatorjev ... Z nasmeškom na obrazu se spominja tudi anekdote iz preteklosti. "Bila sem v istem hotelu, kot je bil Cristiano Ronaldo. Ko sva se srečala, sem bila tako živčna, da sem ga pozdravila v slovenščini." Odkar je mama, je adrenalinskih doživetij manj, rada pa ima izzive in poskuša ustvarjati vedno kaj novega. V prostem času tako zdaj rada piše pesmi, za katere pa se navdih pogosto pojavi nepričakovano. "Ko se mi v glavi sestavijo stavki, jih hitro zapišem, da ne pozabim." Poleg petja jo veseli tudi risanje mandal, posveča pa se tudi izdelovanju unikatnih ogledal.

Sarina FOTO: POP TV icon-expand