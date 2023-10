Sašo in njegov 7-letni sin Lun navdušila na odru Slovenija ima talent

Na odru šova Slovenija ima talent je nedavno nastopil prisrčen raperski par – Sašo Plazovnik in njegov komaj 7-letni sin Lun. Razkrila sta, kako je, ko skupaj ustvarjata oče in sin in o čem sanjata.

V pretekli oddaji Slovenija ima talent sta na odru stala simpatični 7-letni Lun in njegov oče, ki sta pred množico in žiranti zarapala pesem o njuni družini. Poskrbela sta za dobro vzdušje in z raperskim nastopom navdušila publiko in žirante ter se uvrstila v naslednji krog. Na odru sta bila usklajena in povezanost je bila očitna. Kako pa je, ko oče in sin ustvarjata skupaj? "Skupno ustvarjanje je prednost," je priznal Sašo Plazovnik in dodal, da je prav to skupno ustvarjanje za njiju s sinom tudi priložnost za kvalitetno druženje. "Čas si razporediva tako, kot nama ustreza, hkrati pa na ta način še veliko časa dodatno preživiva skupaj."

7-letni Lun odkrito priznava, da je njegov oče Sašo hkrati tudi njegov idol. Svojih ambicij pa ne skriva. Želi si namreč, da bi lahko nekoč stal pred množicami in navduševal širše občinstvo. "Ko odrastem, si želim osvajati velike odre. Želim si postati raper," je zaupal. Pozitivne spodbude Lun ni deležen le doma, temveč tudi v šoli med prijatelji. "Sošolci menijo, da sem zelo dobro izpeljal svoj nastop," je povedal. "In rekli so, da niso vedeli, da tako dobro repam." Po nastopu v šovu ga je tako v šoli počakalo prijetno presenečenje. "Bili so navdušeni že takoj, ko so me v zagledali v šoli." (smeh)

icon-expand Sašo in Lun sta prisrčen raperski par, ki ga sestavljata oče in sin. FOTO: POP TV

Lun soustvarja pesmi Njuna zgodba se je začela tako, da je najprej videe na svojem YouTube kanalu objavljal oče Sašo, nato pa se je pridružil še mali Lun. "Žena Ana je nato predlagala, da kanal preimenujeva v Sašo in Lun, saj je ta pot najina in to, kar ustvarjava, je skupno ustvarjanje." Kot je pojasnil Sašo, vse pesmi ustvarjata skupaj in sin Lun ni le v vlogi izvajalca. "Pesmi ustvarjava skupaj, saj si želim naučiti sina, da je čim bolj samostojen. In tudi Lun ima željo po tem."

icon-expand 7-letni Lun soustvarja pesmi. FOTO: POP TV

Nastop v šovu kot odskočna deska Stati na odru vseeno ni bilo kar tako, sta priznala. "Občutek, ko sva bila na odru, je bil zelo dober. Po nastopu pa sva počasi začela dojemati, kaj nama je uspelo." Da stopijo iz svoje cone udobja in svoj talent pokažejo na odru, spodbujata tudi preostale talente, ki se skrivajo v domačih dnevnih sobah. "Skupaj morava priznati, da je šov Slovenija ima talent velika odskočna deska za naprej, zato vsem, ki se skrivajo za štirimi stenami in vedo, da imajo talent, sporočava, naj stopijo pred širšo publiko in to tudi pokažejo, saj verjameva, da je v Sloveniji še veliko neodkritih talentov."

icon-expand Nastop v šovu je zanju odskočna deska. FOTO: POP TV

Novi talenti se nam bodo predstavili že prav kmalu. Kdo vse bo še navdušil žirante in kakšne talente premore Slovenija? Ne zamudite: v nedeljo ob 20. uri na POP TV ali že dan prej na VOYO, kjer so na voljo tudi vse zamujene oddaje.