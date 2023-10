Sašo in Pero kot 'kantici za smeti': niti žirantje niso vedeli, kaj jih čaka

V zadnji avdicijski oddaji Slovenija ima talent sta gledalce in tudi žirante presenetila voditelja Sašo Stare in Peter Poles, ki sta na oder stopila preoblečena v 'kantici za smeti'. Sprva žirantje niso vedeli, kdo se skriva za okoljevarstveno točko s hudomušnim besedilom, a na koncu sta navdušila tudi njih, ne le občinstvo v studiu.

Produkcija šova Slovenija ima talent je v ozkem krogu skupaj z voditeljema Sašem Staretom in Petrom Polesom pripravila hudomušno točko Kantici, v kateri se skriva pomembno sporočilo. Produkcijske ekipe, ki na POP TV ustvarjajo naše šove in tudi serije, se vedno trudijo, da bi bilo okolje, v katerem ustvarjajo, čim bolj okoljevarstveno naravnano. Tako smo v izogib ustvarjanju odpadkov (plastike, embalaže) našo celotno produkcijsko ekipo opremili s steklenicami za vodo za večkratno uporabo, hkrati pa ekipa striktno ločuje odpadke, pojasnijo v produkciji šova Slovenija ima talent ter dodajajo, da se trudijo čim bolj uporabljati naravne materiale in materiale, ki ne škodujejo okolju: "Pozorni smo tudi, da ustvarjamo čimmanjši ogljični odtis v okolju – v ta namen smo večino prevozov na avdicijah opravili z avtomobili na električni pogon. Tudi pri sami vsebini znotraj naših šovov se trudimo biti okoljevarstveno naravnani in s svojim pozitivnim zgledom vplivati na naše gledalce. Pa ne tako, da bi jim žugali, ampak skozi zabavno vsebino govorimo o okolju na prijazen način."

In lep primer takšne komunikacije z gledalci je prav točka Kantice, ki sta jo preteklo nedeljo uprizorila voditelja. "Pero je napisal besedilo na glasbo Čebelarja, Sašo pa je napisal rap besedilo. Voditelja sta ob pomoči kreativne producentke Suzane Maršič in glasbenega producenta Mirka Medveda pesem tudi odpela in odrepala ter seveda prezentirala na odru Talentov. Točko smo ustvariLI v zelo ozkem krogu ekipe. Širša produkcijska ekipa in žirantje niso vedeli, da sta v kantah voditelja. S točko smo na hudomušen način želeli povedati, da so kante za smeti lačne, ker namesto v njih smeti letijo mimo njih ..."

Produkcija pravi, da je zelo pomembno, da se načela 'zelene produkcije' držijo tudi pri ustvarjanju šovov, prav zato, ker smo 'vsi odgovorno za to, v kakšnem okolju živimo'. "Tu ni izgovora za nikogar. In vsak bi moral po svojih najboljših močeh prispevati k temu, da bo naš planet vsak dan lepši in čistejši. Dejstvo, da kot človeštvo pridelamo več kot pet milijonov ton smeti, je grozljivo ... Čas za zatiskanje oči je mimo. Čas je za akcijo!" Pravijo, da je minimalna stvar, ki jo lahko naredi vsak od nas, prav to – da ne mečemo smeti povsod, da odpadke ločujemo in da naše kante za smeti ne ostanejo lačne. "Če citiramo refren Kantic: "Naslednjič, če si car, daj nam smeti v dar!" Mogoče pa bo komu pomagalo, če si bo predstavljal, da so kante za smeti lačne in bo naslednjič namesto namesto na tla, odvrgel bananin olupek v bio odpadke in s tem osrečil lačno kanto," za konec še dodaja ekipa šova Slovenija ima talent.