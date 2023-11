Sašo, ki je na Talentih nastopil s sinom, tokrat v spotu z lepo soprogo

Sašo in njegov komaj 7-letni sin Lun sta nedavno na eni izmed avdicijskih oddaj Slovenija ima talent s simpatičnim 'družinsko' obarvanim komadom navdušila občinstvo in žirante, nista pa se uvrstila v polfinale. Volje do ustvarjanja nista izgubila. Nasprotno, dobila sta dodatni zagon in se zaprla v studio.

Zamujene oddaje si lahko ogledate na VOYO. Po nastopu na Talentih je Sašo Plazovnik izdal videospot za pesem S tabo. Tokrat se je pod pesem in spot podpisal sam, brez sina. Seveda nas je zanimalo, zakaj. "Še vedno naprej delam na sebi, tudi brez sina," je zaupal. "Še vedno hočem svoja čustva sam priliti na papir. (smeh)." V videospotu nastopa njegova žena Ana, Lunova mamica. "Ta pesem govori izrecno o njej in z njo v videospotu dobi pesem popolno obliko," je pojasnil Sašo. Scenarij sta pripravila sama. Nadaljuje pa se tudi Saševo ustvarjanje s sinom Lunom. "Pripravljava božično pesem," je izdal. "Prihajajo tudi ti veseli dnevi! (smeh)" icon-expand Sašo in Ana Plazovnik FOTO: Arhiv izvajalca Oba, Sašo in Lun, še naprej spremljata Talente, četudi se v polfinale nista uvrstila. "Še vedno spremljava, najina favorita pa sta Acro Connection. Jaz rečem temu nerealna scena! Kapo dol!" je nad njima navdušen Sašo. Izkušnja na Slovenija ima talent se jima je sicer v spomin vtisnila kot pozitivna. "Prinesla nama je kar nekaj nastopov in pa doživela sva to, kako je stati na tako velikem odru," sta zadovoljna. "Zdaj po talentih je še vedno dober občutek, še vedno govorijo o nama, še vedno naju prepoznajo ... morava priznati, da je občutek zelo dober." icon-expand Sašo in Lun FOTO: Arhiv izvajalca Sašo in Lun si sicer želita čim več nastopati in izvesti čim več novih projektov – tako solo kot v duetu 'oče-sin'. Ne zamudite naslednje polfinalne oddaje Slovenija ima talent v nedeljo ob 20. uri na POP TV. Vse zamujene oddaje si lahko ogledate na VOYO.