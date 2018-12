Sašo pred polfinalom svetuje

V zadnji polfinalni oddaji letošnje sedme, pravljične sezone šova Slovenija ima talentse bodo za dve finalni vstopnici pomerili pevec Alen Robnik , plesna skupina Bastarts , hipnotizer Siniša Hotko , zračna akrobatka Tjaša Dobravec , pevka Veronika Steiner , Zbor Letim in dobitnice zlatega gumba, plesna skupina Revolution . "Jaz najinim puncam svetujem, naj se zabavajo na odru! To je včasih najbolj pomembno ... seveda daš vse od sebe, tako na treningih kot na nastopu, ampak če se nimaš na odru fajn, zakaj to sploh delaš? Tako, da punce, razturajte, plešte kot, da je konec sveta, ampak pri tem se imejte najboljš na svetu! Pa valda upam da se vidmo v finalu," skupini Revolution pred začetkom oddaje sporoča voditelj Sašo Stare .



"Domnu in Sašu bi se rade še enkrat res iz srca zahvalile, da sta nas z zlatim gumbom popeljala direktno v polfinale. In prav nocojšnji nastop bo tudi naša zahvala, s katerim upamo, da bomo oba voditelja, žirijo in gledalce sprevile na noge," pa so povedala dekleta iz skupine Revolution.