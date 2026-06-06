Sašo Stare: Najpomembnejša prelomnica je moje rojstvo

"Najbolj pomembna prelomnica mojega življenja je moje rojstvo," že takoj na začetku ob obujanju spominov na svojo kariero pove Sašo Stare. Vedno zabavni Kranjčan je že kot triletni deček vedno poskrbel, da so se ljudje okoli njega smejali in bili dobre volje. In želja po nastopanju ga je gnala še naprej.

Sašo Stare je že od malega zabaval ljudi okoli sebe. FOTO: Ana Gregorič

Že v osnovni šoli in srednji šoli je stopil na oder in se preizkušal v improvizacijski ligi. Kmalu je z vztrajnostjo postal eden najbolj priljubljenih komikov pri nas. Svoj humor je tako pogosto delil z oboževalci na stand up nastopih, obenem pa jih je zabaval tudi v seriji Skečoholiki.

Sašo Stare je letos vodil tudi oddajo Mali veliki kviz. FOTO: POP TV

Leta 2018 se je vrtel po plesnem parketu našega šova Zvezde plešejo in tako dokazal, da čeprav je sam večkrat poudaril, da ni preveč za šport, temveč bolj za hrano, zna tudi plesati. In ker mu je blizu hrana in kuhanje, vedno pa je veljal tudi za zaupnika otrok, je kmalu postal tudi voditelj kuharskega šova Mali veliki šef. Tudi v vlogi voditelja se je izkazal, letos je vodil tudi šov Mali veliki kviz.

Sašo Stare je v 11. sezoni šova Slovenija ima talent dobil novo sovoditeljico. FOTO: POP TV