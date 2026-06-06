Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Platforma Slovenija odločila 2026 Ceste TV spored
Voyo.si
Slovenija ima talent

Sašo Stare: Najpomembnejša prelomnica je moje rojstvo

Ljubljana, 06. 06. 2026 13.29 pred 34 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Kaja Ahčin
Sašo Stare je oddajo vodil že večkrat.

Že kot otrok je s svojimi vragolijami zabaval ljudi okoli sebe in takšen sloves se ga drži še danes. Sašo Stare je namreč tisti zabavni fant, ki vedno poskrbi za dobro voljo in smeh. Želja po nastopanju ga je gnala na odre, že v mladih letih se je preizkušal v improvizacijski ligi, kasneje pa je postal eden najbolj priljubljenih komikov na naši sceni. In seveda tudi voditelj naših šovov.

Želite avdicijske nastope spremljati v živo in spoznati naša nova voditelja in žirante? Prijavite se!

"Najbolj pomembna prelomnica mojega življenja je moje rojstvo," že takoj na začetku ob obujanju spominov na svojo kariero pove Sašo Stare. Vedno zabavni Kranjčan je že kot triletni deček vedno poskrbel, da so se ljudje okoli njega smejali in bili dobre volje. In želja po nastopanju ga je gnala še naprej.

Sašo Stare je že od malega zabaval ljudi okoli sebe.
Sašo Stare je že od malega zabaval ljudi okoli sebe.
FOTO: Ana Gregorič

Že v osnovni šoli in srednji šoli je stopil na oder in se preizkušal v improvizacijski ligi. Kmalu je z vztrajnostjo postal eden najbolj priljubljenih komikov pri nas. Svoj humor je tako pogosto delil z oboževalci na stand up nastopih, obenem pa jih je zabaval tudi v seriji Skečoholiki.

Sašo Stare je letos vodil tudi oddajo Mali veliki kviz.
Sašo Stare je letos vodil tudi oddajo Mali veliki kviz.
FOTO: POP TV

Leta 2018 se je vrtel po plesnem parketu našega šova Zvezde plešejo in tako dokazal, da čeprav je sam večkrat poudaril, da ni preveč za šport, temveč bolj za hrano, zna tudi plesati. In ker mu je blizu hrana in kuhanje, vedno pa je veljal tudi za zaupnika otrok, je kmalu postal tudi voditelj kuharskega šova Mali veliki šef. Tudi v vlogi voditelja se je izkazal, letos je vodil tudi šov Mali veliki kviz.

Sašo Stare je v 11. sezoni šova Slovenija ima talent dobil novo sovoditeljico.
Sašo Stare je v 11. sezoni šova Slovenija ima talent dobil novo sovoditeljico.
FOTO: POP TV

Ob boku Petra Polesa je dolga leta pomagal talentom v šovu Slovenija ima talent, kjer ostaja stalni član ekipe. "Zdaj bo le v garderobi več las, saj je ob meni ženska," se je pošalil v svojem značilnem slogu in priznal, da bo Perota pogrešal, a da se že veseli nove dinamike in nove sovoditeljice Melani Mekicar.

sašo stare voditelj slovenija ima talent kariera nikoli ne veš kam te popelje talent

Glasujte za svojega favorita v polfinalnih oddajah Slovenija ima talent!

Spremljajte avdicijo šova Slovenija ima talent v živo!

24ur.com Brata Valič: Najstniška aroganca pri ustvarjanju je lahko poguba ali pa motivacija
24ur.com Sašo Stare: Otroci so najbolj iskrena in najmanj cinična publika
Bibaleze.si To je igralec, ki so mu v šoli nadeli vzdevek 'Težava'
24ur.com Jurij Kaluža
24ur.com Juriju Zrnecu laskava nagrada za žlahtnega komedijanta
24ur.com Igrati bedaka in butlja ni lahko: 'Hitro lahko postaneš karikatura'
24ur.com Ko se tudi igralci nasmejijo do solz: kako potekajo snemanja serije Ja, Chef?
Priporoča
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia2
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia3
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia4
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia5
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia6
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia7
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia8
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia9
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia10
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
YouRangMyLord
06. 06. 2026 13.42
Preeuforičen in posledično težak za gledat in poslušat, čedalje bolj. Pa naj bo to katerigoli Tv šov ali kviz ali serija, kar vodi.
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
Ob kateri uri se najpogosteje rojevajo dojenčki? Odgovor vas bo presenetil!
Tašča je zavzela naš dom in skoraj razdrla najin zakon
Tašča je zavzela naš dom in skoraj razdrla najin zakon
Slovenski kraj, ki ga družine obožujejo, a ga večina še vedno spregleda
Slovenski kraj, ki ga družine obožujejo, a ga večina še vedno spregleda
Igralko zapustil v 7. mesecu nosečnosti, srce ji je počilo na tisoče koščkov
Igralko zapustil v 7. mesecu nosečnosti, srce ji je počilo na tisoče koščkov
zadovoljna
Portal
Ne boste verjeli, kaj je storil princ William
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo radovedni, intuicija škorpijonov bo močna
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo radovedni, intuicija škorpijonov bo močna
Njegovo srce je osvojil 14 let mlajši, Schumacher dahnil usodni 'da'
Njegovo srce je osvojil 14 let mlajši, Schumacher dahnil usodni 'da'
Edino krilo, ki ga bomo nosile to poletje
Edino krilo, ki ga bomo nosile to poletje
vizita
Portal
Igralka odkrito o boju z rakom in stigmi, ki jo je spremljala
Visceralna maščoba: kako se znebiti najnevarnejše maščobe na trebuhu
Visceralna maščoba: kako se znebiti najnevarnejše maščobe na trebuhu
Zakaj vaše telo nujno potrebuje beljakovine in kako prepoznati primanjkljaj
Zakaj vaše telo nujno potrebuje beljakovine in kako prepoznati primanjkljaj
Varnost kuhinjske posode: kdaj zavreči plastiko in zakaj?
Varnost kuhinjske posode: kdaj zavreči plastiko in zakaj?
cekin
Portal
To je največji strah upokojencev – in ni neupravičen: 'Ali mi bo zmanjkalo denarja?'
Nočitev za 76, pica za 5 evrov: vse več turistov se odreka Grčiji in odkriva to destinacijo
Nočitev za 76, pica za 5 evrov: vse več turistov se odreka Grčiji in odkriva to destinacijo
Bogati tega ne želijo svojim otrokom: zato jim ne zapustijo milijonov
Bogati tega ne želijo svojim otrokom: zato jim ne zapustijo milijonov
Učiteljica po 10 letih dala odpoved – razlog bo presenetil mnoge
Učiteljica po 10 letih dala odpoved – razlog bo presenetil mnoge
moskisvet
Portal
Cesta, ki jo prevoziš v 10 minutah, a jo vozniki opisujejo kot pravo nočno moro
Poroka, ki je bila obsojena na propad
Poroka, ki je bila obsojena na propad
Gaming industrija se spreminja pred našimi očmi – to so največje novosti
Gaming industrija se spreminja pred našimi očmi – to so največje novosti
Zvezdnica prodajala droge, da bi financirala svojo odvisnost
Zvezdnica prodajala droge, da bi financirala svojo odvisnost
dominvrt
Portal
Vrtnarski trik za bogat pridelek kumar: ena žlica lahko naredi veliko razliko
Kje danes živi slavni šimpanz Michaela Jacksona, Bubbles?
Kje danes živi slavni šimpanz Michaela Jacksona, Bubbles?
Parket brez leska? Ta domača mešanica ga obnovi v nekaj minutah
Parket brez leska? Ta domača mešanica ga obnovi v nekaj minutah
Skoraj ne potrebuje nege, vrt pa spremeni v cvetlični raj
Skoraj ne potrebuje nege, vrt pa spremeni v cvetlični raj
okusno
Portal
Palačinke iz pečice so novi hit: 3 recepti, ki jih morate poskusiti
Ko so češnje v sezoni, pečemo prav to odlično pecivo iz pekača
Ko so češnje v sezoni, pečemo prav to odlično pecivo iz pekača
Vikend recepti: slastne testenine, ki jih boste želeli ponoviti še med tednom
Vikend recepti: slastne testenine, ki jih boste želeli ponoviti še med tednom
Kaj kuhati ta vikend? Odlična kosila iz sestavin, ki jih že imamo doma
Kaj kuhati ta vikend? Odlična kosila iz sestavin, ki jih že imamo doma
voyo
Portal
Erko Jun: Pot do BRAVE 106
Čistilka
Čistilka
Ljudstvo proti Michaelu Jacksonu
Ljudstvo proti Michaelu Jacksonu
Ja, Chef!
Ja, Chef!
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1744