Še Lado je ostal brez besed

V tokratni avdicijski oddaji Slovenija ima talent smo šli skozi vrtinec vsemogočih čustev. Nastopajoči so navdušili z vrhunsko kabarejsko točko, pevskimi in glasbenimi nastopi, akrobatiko in twirlingom, za piko na i pa je poskrbel imitator Damjana Murka, ki je še Lada pustil brez besed.

Vse se je začelo s temo in grozljivim bitjem na odru. Prvi je namreč oder zavzel Fantom Gozda strahov. Spomnil je, da njegovi kolegi strašijo čez lužo, on pa je znova prišel prestrašiti Slovenijo. Vsi sedeži so bili oštevilčeni, Marjetka je morala izžrebati eno. Izbrala je 19. Gledalec s sedeža 19 se je pridružila Fantomu na odru. Čez oči mu je poveznil črno prevezo. Marjetka je med voditeljema izbrala, naj na drugi stol na odru sede Peter Poles.

Fantom Gozda strahov je dokazoval, da smo vsi ljudje povezani. Dotikal se je le Petra, čutil pa je tudi gledalec. Tako kot je Fantom premikal roke Petru, tako je roko premaknil tudi gledalec. Občinstvo je bilo nad točko navdušeno, žiranti tudi. Lado je videl potencial za razvoj v spektakularno točko in mu je podelil da. Enako tudi Lado in Marjetka, le Andreja ni prepričal in mu je podelil ne.

Naslednja je na oder stopila Berna Salihović, ki se je predstavila s petjem. 11-letnica se je uvrstila v naslednji krog.

Sain Duet je s simpatično točko dokazal, da ima vse, kar je potrebnega za uspeh. Uvrstila sta se v naslednji krog. Andrej je užival v njuni harmoniji in povezanosti. Zgodbe, ki navdahnejo

Naslednja nastopajoča, 23-letna Vanesa Ramšak, je na oder prišla kar izmed občinstva. Pripravila je namreč presenečenje za očeta. Priznal je, da je komaj zadrževal solze. Občinstvo je vzklikalo in ploskalo. Lada je dogodek popolnoma raznežil: "Kaj moraš delati kot fotr, da dobiš hči, ki ti podari tako lepo stvar, kot je pesem?" Ana je točila solze v potokih. Vanesa je pojasnila, da je od 4. leta starosti odraščala z očetom in s pesmijo se mu je zahvalila za vso podporo in mu uresničila sanje, da bi jo enkrat videl na odru. S štirimi da so jo žiranti pospremili v naslednji krog.

Skupina Marjetice Cool Kids iz Braslovč, ki jo sestavljajo deklice, stare od 7 do 11 let, se je predstavila z akrobatsko točko, ki so jo začele sestavljati med lanskoletnimi poplavami. Točko so posvetile gasilcem in vsem prostovoljcem, ki so takrat priskočili na pomoč. "Ne glede na to, kaj se dogaja, Slovenija bo vedno ostala lepa država," je pred začetkom povedala njihova mentorica. Krasna točka ob spremljavi Triglav, moj dom je prepričala žirante, glasni vzkliki občinstva pa so deklicam dali dodatno potrditev. "Obožujem mladino, ki ima vizijo, vaš pogum, da ste upale priti sem," je pokomentirala Marjetka. "Super točka," je dodal Andrej. Tudi Ana in Lado sta bila prevzeta. Štiri da in uvrstile so se v naslednji krog. "Tako sodobna in tako slovenska točka ..." je dodal Lado.

Jovana je naslednja, ki se je predstavila žirantom. S petjem je navdušila predvsem Ano. "Ta punca ima nekaj, s čimer bo rušila odre," je pokomentirala. Jovana se je uvrstila v naslednji krog. Vrhunski nastopi in navdušeni žiranti

27-letna Maša Kovač iz Nove Gorice se je predstavila s twirlingom. Leta 2011 je že nastopila na Slovenija ima talent s sestro. Zadnja leta se je, kot je dejala, skrivala doma zaradi slabe izkušnje z moškim, zdaj pa je znova našla ljubezen do twirlinga in se želi znova pokazati svetu. "Gibi in elementi so bili stoprocentno izvedeni. Še z obrazom naj povej malo več zgodbe," jo je spodbudila Ana. Andreja je prevzela izvedba, predvsem tehnična natančnost in preciznost. "Hvala ti za vso ranljivost," je dodala Marjetka. S štirimi da je napredovala v naslednji krog.

Luka Markus, ki je že leta 2008 začel nastopati z Briljantino in je svoj debi doživel z nastopom pred 6.000 ljudmi, je prišel na oder Slovenija ima talent poskusiti nekaj novega. Želi si namreč še malce drugačne kariere. 36-letnik, ime iz sveta muzikalov, je zabaval občinstvo s pevsko-igralskim kabarejskim nastopom. Krasen nastop so pospremili krasni komentarji. "Hvala, da si napisal song o nas, za nas. Čestitam," je dejal Lado. Marjetka mu iskreno privošči, da ni le Luka Markus, ki nastopa v muzikalih, ampak tudi Luka Markus, ki poje. S štirimi da se je uvrstil v naslednji krog.

Tia Valentinc, 18-letnica iz okolice Krškega, je že veliko nastopala. Zase pravi, da je super pevka, a da ji manjka samozavesti. "Trema je grozna in premalo verjamem vas," je pojasnila. Zapela je Hallelujah, kot jo je izvajala Alexandra Burke. Do izraz je prišel njen močan glas, ki žirantov ni pustil ravnodušnih. "Top top," je Marjetka komentirala že kar med nastopom. Občinstvo je vstalo in z aplavzom so napolnilo studio. Ano je prevzel nastop, Marjetka je pristavila, da se je zaljubila v njen glas. Lado: "Se sprašujem, če je bilo odpeto brez duše ..." Seveda se je šalil. Štirje da so jo pospremili v naslednji krog.

Tudi Žana, ki je navdušena nad igranjem violine, je s svojim nastopom prepričala žirante. Lado je bil še posebej navdušen. Napredovala je v naslednji krog.

Vito je prepričal z nastopom s kitaro. Marjetka ga v prihodnosti vidi na odru ali kot solista ali kot del skupine. Napredoval je v naslednji krog.

Najmlajši tokratni nastopajoči, Mark Lončar, ki je nastopil s harmoniko, je požel čestitke žirantov in se uvrstil v naslednji krog.

Alina Juhart prihaja iz Maribora, a trenutno živi v Beogradu. Odkrito je povedala, da je morda malce drugačna, saj je transspolna oseba, a da si želi pokazati, da je v sebi le normalna oseba, ki je na svetu zato, da ljubi in je ljubljena. 31-letnica je priznala, da so bila prva leta težka, a da je zmogla zaradi čudovite podpore prijateljev in družine. Zapela je Make me feel my love legendarne Adele, pesem, s katero je želela doseči, da navzoči začutijo njeno ljubezen. Ana je čestitala za pogum. "Vsi ultimativno iščemo ljubezen do nas samih. Če iščeš ljubezen, je prvi korak, da daš ljubezen drugim. Čestitke za pogum, za nastop pa je tokrat žal ne," je zaključil Andrej. Marjetka je dodala, da je čutila ranljivost. Glede petja je pokomentirala, da je na trenutke zelo lepo zapela, na trenutke pa da jo je ranljivost malce odpeljala. Vseeno jo je nagradila z da. Lado se ji je pridružil. S tremi da je napredovala v naslednji krog.

18-letna Alenka in skoraj 17-letni Klemen sta sestra in brat, ki sta se prišla predstaviti kot duet. V prostem času ju med drugim druži ljubezen do glasbe in želita si peti za hotelske goste oziroma na kakšni terasi, ker imata rada intimno publiko. Klemen je zaigral na klavir, Alenka zapela, nato se ji Klemen še pridružil pri petju. Lado si je želel prvi pokomentirati nastop. "Vidva sta taka ... sebičneža. Zakaj bi kdo hotel nastopati na malih odrih, ko pa imata talenta, glasu in izraznosti več kot marsikateri slovenski glasbenik. Pejta v rit," ju je okrcal. Marjetka ju je pohvalila, da nista samo za tistih sedem ljudi, ampak za veliko več. Ana je začutila njuno povezanost in lahkotnost. Andrej: "Mi iščemo nekoga, ki bi želel zasijati ... ali vidva te želje nimata? Kaj pa, če bi zasijala pred celo Slovenijo?" S štirimi da sta napredovala v naslednji krog.

Oder je zavzel še eden in edini - Damjan Murko. Seveda ne čisto pravi, ampak njegov imitator, Tadej Merčnik. Žiranti so se smejali, publika je uživala v nastopu. 30-letnik iz Apač si je prav posebej privoščil Lada. Tadej je še navrgel nekaj šal in poskrbel za pravi žur. Lado je želel nastop pokomentirati prvi, a je kar ostal brez besed. Nikakor mu ni uspelo ubesediti misli, nato pa je le uspelo: "To je bila odlična imitacija." Lado ga je na koncu vseeno ocenil z ne, češ da se boji, da bo na odru preveč enega in istega lika. Je pa Tadej prepričal Andreja, Marjetko in Ano, ki so ga vsak s svojim da pospremili v naslednji krog.

Zadnja je na oder stopila Lara Crnjac. 21-letna Ljubljančanka je od 3. leta trenirala gimnastiko in njen cilj so bile olimpijske igre. Pri eni salti se ji je ponesrečilo in zdrobila si je hrustanec ter potrgala vse vezi v obeh gležnjih. Trikrat po tri mesece je bila na invalidskem vozičku in se vsakič znova učila hoditi, a odkrila je nov talent, s katerim se je tudi prišla predstaviti. Ana jo je gledala z občudovanjem, ko se je elegantno vrtela ob drogu, prav tako ostali trije žiranti. Občinstvo je bilo vidno ganjeno ob njenem nastopu. Izjemno pozitivni komentarji in štirje da so jo izstrelili v naslednji krog. Tudi v četrti avdicijski oddaji tako nismo videli zlatega gumba, je pa Marjetka morda celo našla nekoga, ki bo lahko nastopil na odru skupaj z njo in Raayjem. Prihodnjo nedeljo nas čaka nabor novih točk, vse zamujene oddaje pa si lahko ogledate na VOYO. Naslednja oddaja bo na sporedu prihodnjo nedeljo ob 20. uri na POP TV.