Se še spomnite nastopa Melani Mekicar na Talentih?

Melani Mekicar , ki v novi sezoni Talentov stopa v čevlje voditeljice, jo na prvo izkušnjo v šovu vežejo lepi spomini. Naši medijski hiši je zaupala, da se najbolj spomni priprav na polfinalni nastop ter ljudi, ki jih je tekom izkušnje spoznala. "Najbolj imam v spominu, kako smo delali intervjuje za polfinale in so mi prvič naredili profesionalen make up. Tega se zelo spomnim, ker sem dobila vijolične senčke in sem se počutila zelo odraslo, čeprav sem bila stara 13 let."

"V zelo lepem spominu imam tudi čakanje v garderobah. Imeli sva carsko polfinalno skupino. Res smo se veliko družili in še vedno smo z nekaterimi v stiku." Melani, ki se je po koncu plesne kariere posvetila predvsem igranju, vodenju in ustvarjanju vsebin za splet, smo kasneje v vlogi Nine spremljali v nadvse priljubljeni seriji Skrito v raju . Izjemen uspeh serije in srečanja z oboževalci so na njej pustila velik pečat.

"Mislim, da si, ko smo začeli s snemanjem, nihče ni upal niti približno predstavljati, da bo Skrito v raju postal to, kar je danes. Hvala za vso ljubezen, ki ste jo zadnji dve leti dajali seriji, našim likom in nam. Da ste se že drugič zbrali v takšnem številu in nas tako lepo sprejeli, je surrealno," je zapisala po dogodku v ljubljanskem nakupovalnem središču.

Kako se bo izkazala kot voditeljica Talentov, pa bo znano kmalu! Prijave za novo sezono oddaje Slovenija ima talent so že odprte!