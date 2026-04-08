Slovenija ima talent

Se še spomnite nastopa Melani Mekicar na Talentih?

Ljubljana, 08. 04. 2026 06.00 pred 5 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Eva Mavrič
Melani Mekicar v Slovenija ima talent

Ko je pred 13 leti stopila na oder tretje sezone priljubljenega šova Slovenija ima talent, se ji še sanjalo ni, da bo ta šov nekoč vodila. Danes 26-letna Melani Mekicar se je kot najstnica z dobro prijateljico v šov prijavila kot plesni duet ter za zabavno in udarno plesno točko prejela trikrat 'da'. Zavrtite čas nazaj in si oglejte avdicijski nastop.

Prijave za novo sezono oddaje Slovenija ima talent so že odprte!

Melani Mekicar, ki v novi sezoni Talentov stopa v čevlje voditeljice, jo na prvo izkušnjo v šovu vežejo lepi spomini. Naši medijski hiši je zaupala, da se najbolj spomni priprav na polfinalni nastop ter ljudi, ki jih je tekom izkušnje spoznala. "Najbolj imam v spominu, kako smo delali intervjuje za polfinale in so mi prvič naredili profesionalen make up. Tega se zelo spomnim, ker sem dobila vijolične senčke in sem se počutila zelo odraslo, čeprav sem bila stara 13 let."

Preberi še 'Kako se lahko bojiš Sašota? Mislim, da bova zanimiv tandem'

"V zelo lepem spominu imam tudi čakanje v garderobah. Imeli sva carsko polfinalno skupino. Res smo se veliko družili in še vedno smo z nekaterimi v stiku." Melani, ki se je po koncu plesne kariere posvetila predvsem igranju, vodenju in ustvarjanju vsebin za splet, smo kasneje v vlogi Nine spremljali v nadvse priljubljeni seriji Skrito v raju. Izjemen uspeh serije in srečanja z oboževalci so na njej pustila velik pečat.

Preberi še Pokukajte v zakulisje dogodka Skrito v raju

"Mislim, da si, ko smo začeli s snemanjem, nihče ni upal niti približno predstavljati, da bo Skrito v raju postal to, kar je danes. Hvala za vso ljubezen, ki ste jo zadnji dve leti dajali seriji, našim likom in nam. Da ste se že drugič zbrali v takšnem številu in nas tako lepo sprejeli, je surrealno," je zapisala po dogodku v ljubljanskem nakupovalnem središču.

Kako se bo izkazala kot voditeljica Talentov, pa bo znano kmalu! Prijave za novo sezono oddaje Slovenija ima talent so že odprte!

