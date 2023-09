Se spomnite Line Kuduzović? To sporoča mali Lini

V prvi oddaji že 9. sezone Slovenija ima talent je med 11 nastopajočimi zasvetila mala zvezdica Lina. S svojim nastopom, ko je zapela hit Miki Milane (ta je v zadnjih letih prek družbenih omrežij dosegel številne otrok), je 8-letnica v rožnati obleki nasmejala občinstvo in žirante. Ti so ji namenili vsak po en 'da', s čimer si je izborila pot do naslednjega kroga.