Sebastian: Srečanje z Bojano je bilo čustveno tudi zame

V prvi oddaji nove, že osme sezone priljubljenega šova Slovenija ima talent so si gledalci zapomnili ganljiv trenutek, ko je na oder talentov stopila Koprčanka Bojana Kores, ki jo je na avdicijskem nastopu presenetil njen idol, pevec Sebastian.

Medtem ko Bojana s pesmijo Napad ni pokazala velikega pevskega talenta in ni prepričala zvezdniške žirije, je bilo za gledalce izjemno ganljivo presenečenje, ki si ga bo sama zapomnila za vedno. Ker je velika oboževalka pevca Sebastiana, je ekipa ustvarjalcev poskrbela, da ga je prvič v življenju srečala in objela.

icon-expand Sebastian je osebno presenetil 32-letno Bojano, ki je zaradi srečanja s svojim idolom doživela dan najlepših sanj. FOTO: Damjan Žibert

Pevec Sebastian, ki je Bojano z veseljem presenetil in ji uresničil dolgoletno željo, da bi se srečala in spoznala v živo, je presenečenje komentiral: "Bilo je res izjemno. Ganjenost je bila več kot očitna, in ko smo vse to načrtovali, smo upali, da bo uspelo, a je Bojana vse naše upe še presegla. Čustveno je bilo tudi zame, ker dandanes, z nekaj več življenjskimi izkušnjami kot pred 20 leti, vse to, kar smo z oboževalci skupaj doživeli, dojemam še toliko intenzivneje. Cenim zavzetost, ki jo je Bojana pokazala, in sem ponosen, da drug drugemu rišemo lepe spomine," je za naš portal povedal priljubljeni Sebastian, ki mu z Bojano po presenečenju zaradi snemanja oddaje še ni uspelo nadaljevati klepeta.

"Po snemanju sem bil presenečenje še na poroki in praznovanju Abrahama, pa tudi ona je nadaljevala snemanje, tako da žal ni bilo časa za druženje, se pa trudim biti čim bolj odziven na Instagramu SebastianPrivat in Facebooku SebastianPublic, kjer dobivam veliko sporočil. Naval po oddaji je bil neverjeten in na sporočila sem odgovarjal do enih ponoči,'' je povedal v smehu.

icon-expand 32-letna Bojana je ob srečanju s Sebastianom zajokala od sreče, saj ni mogla verjeti svojim očem. FOTO: Damjan Žibert

Rad osrečuje oboževalce 32-letna Bojana, ki je ob srečanju s svojim glasbenim idolom jokala od sreče, je priznala: "Presrečna sem! To je bil najlepši dan v mojem življenju in ustvarjalcem šova sem hvaležna za to najlepše presenečenje na svetu." Sebastian se je na idejo o Bojaninem presenečenju tudi z veseljem odzval, saj zadnje čase ogromno nastopa na različnih rojstnodnevnih zabavah, porokah in drugih druženjih.

icon-expand Priljubljeni pevec se zaveda, da lahko majhna dejanja močno osrečijo druge ljudi. FOTO: Tibor Golob

"Sorodniki ali prijatelji slavljencev me najamejo kot presenečenje večera, se je pa tudi že zgodilo, da me je slavljenka sama najela za svoj rojstni dan, ker je želela presenetiti prijatelje, predvsem pa, kot je rekla, sebi podariti točno tak rojstni dan, kot si ga je želela. In po njenem prepričanju zato nisem smel manjkati. Zato sem res vesel in ponosen, ko lahko nekoga presenetim. Rad rečem, da je pomembno, kakšne sledi puščamo v življenju drugih, zato se vedno rad odzovem na takšna povabila. Lepo je videti nasmehe na obrazih in solze sreče v očeh. Nenazadnje je z mojo glasbo odraščala cela generacija mladih in toplo mi je pri srcu, ko vidim, da ta povezava med nami še vedno živi," je še priznal Sebastian.