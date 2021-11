Sebastjan Spital: Dokazal bom, da kjer je volja, tam je pot

V tretji polfinalni oddaji priljubljenega šova Slovenija ima talent bo svojo srečo preizkusil tudi 27-letni Sebastjan Spital iz Šoštanja, ki v svojih standup nastopih govori tudi o svojem zdravstvenem stanju. Spomnimo, Sebastjana je pri 19. letih doletela anevrizma, zaradi česar so mu pripisali le 15 odstotkov možnosti za preživetje. A Sebastjan je borec in zdaj, ko se je vsega v življenju naučil še enkrat, nastopa. Komik se polfinalnega nastopa že zelo veseli. "Zelo sem že vzhičen in že komaj čakam, da pokažem, kaj sem pripravil. Kar se priprav tiče, lahko rečem, da mi gre dobro. Če bi čakal, da bi bilo še bolje, verjetno nikoli ne bi sploh stopil na oder," je v smehu povedal Sebastjan in dodal : "Moje priprave zadnjih deset dni potekajo doma v postelji s čajem na nočni omarici, ampak sem v glavi že tolikokrat šel čez svojo točko, da jo zdaj že dejansko sanjam. Zato že pripravljam novo točko, ki upam da jo Sloveniji lahko pokažem že v finalu."

Stavi na svojo življenjsko zgodbo

Simpatičen komik za nedeljski polfinale obljublja nov nastop in upa, da bo vsaj to, kar so gledalci videli na avdiciji z dodatkom nečesa več. "Že to, da sem edini komik na polfinalnem odru je malce drugače. No, vsaj mislim... Pokazal pa bom nekaj, kar v živo še nikoli nisem izpeljal. Bom pa v svoj nastop spet vpeljal svojo zgodbo, saj se mi zdi greh, da ne bi delil, kar mi je bilo dano. A bo bolj zgodba, ki jo življenje napiše," je še priznal Sebastjan, ki želi s polfinalnim nastopom sporočiti: "Kjer je volja tam je pot. Če pa poti ni, moraš situacijo nujno pogledati z bolj pozitivne perspektive."