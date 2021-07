Simon Cowell poziva vse Slovence, naj se prijavijo na Talente

Simon Cowell, oče vseh šovov, v katerih pot do zvezd iščejo številni talenti, v simpatičnem videoposnetku poziva vse Slovence, naj se prijavijo na novo sezono šova Slovenija ima talent, ki letošnjo jesen prihaja na POP TV.

Najstrožji žirant, glasbeni mogotec, žirant v šovih Britanija in Amerika ima talent – in še bi lahko naštevali. Vse to je britanski zvezdnik Simon Cowell, ki si je v glasbenem svetu zgradil močno avtoriteto in spoštovanje, kljub svoji strogosti in odkritim kritikam pa je ostal priljubljen med gledalci. Vedno poskrbi, da so priljubljene oddaje zanimive, smešne in čustvene, predvsem pa ima dobro žilico za prepoznavanje tistih 'pravih' talentov.

In prav Simon si želi, da bi bila tudi osma sezona šova Slovenija ima talent polna tekmovalcev, ki bodo navduševali s svojimi sposobnostmi, zato je v videoposnetku, ki si ga lahko ogledate spodaj, pozval vse Slovence, naj se prijavijo: "Čas je, da zablestiš na Slovenija ima talent." In to še ni vse, slavni žirant je spregovoril tudi v slovenščini, ki jo bo moral sicer še nekoliko izpiliti – a važen je trud. "Prijavi se," je dejal kar po slovensko.

Če imaš tudi ti kakršne koli spretnosti, pa naj bo to petje, ples, slikanje ali branje poezije, poslušaj Simonov nasvet in se prijavi. Na Talentih namreč ni omejitve, saj oder sprejema vse, ki se želijo pokazati širši javnosti in naši žiriji – letos bodo v njej znova Branko Čakarmiš, Lado Bizovičar, Ana Klašnja in Marjetka Vovk. Vedno nagajivo žirantsko omizje pa bosta mirila voditelja Peter Poles in Sašo Stare.