Sin Miša Kontreca s prvim spotom: Talenti so bili zame velik korak

Nick Domes , sin znanega slovenskega glasbenika Miša Kontreca , stopa na samostojno glasbeno pot. V svet namreč pošilja prvo pesem in videospot z naslovom Pregorel . Nick se je širši publiki letos predstavil tudi v šovu Slovenija ima talent. Čeprav žiranta Andreja Škufce ni prepričal, pravi, da z odra ni odšel razočaran. "Zavedam se, da vsem ne moreš biti všeč. Vzponi in padci so sestavni del življenja, pa tudi glasbene kariere. Hvaležen sem za vse pohvale, še več mi pa pomeni konstruktivna kritika – saj mi omogoča napredek in rast. Že to, da sem stopil na oder Talentov, je bil zame velik korak. Pogum sem namreč zbiral zelo dolgo," je o nastopu v šovu Slovenija ima talent povedal Nick in dodal: "Moj cilj je, da se bom nekoč ukvarjal samo z glasbo. Vem, da je za to potrebno ogromno odrekanj in trdega dela, in pripravljen sem na to. Verjamem, da je pred mano dolga, naporna, a hkrati zelo lepa pot."

Oče mu je dal ogromno. Med drugim tudi veliko poznanstev s slovenskimi glasbeniki. Svojo prvo pesem je tako ustvaril skupaj z Rokom Lunačkom , ki se je podpisal pod besedilo in melodijo pesmi Pregorel. "Izjemno sem hvaležen, da lahko sodelujem s tako velikimi imeni slovenske glasbe." V svojem prvem videospotu nastopa s simpatično Ano Malavašič , finalistko projekta Miss Slovenije 2022 . Celoten videospot prikazuje nesojeno ljubezen do dekleta, ki si jo želi in sanja o njej, vendar je nikoli ne spozna.

'Odraščal sem brez mame, pogosto sem bil tarča žaljivk'

"Lahko rečem, da mi je bila glasba položena v zibelko, saj sem vse življenje na nastopih spremljal svojega očeta, ki je moj največji vzornik. Z njim imam zelo močno vez. Odraščal sem brez mame, samo s svojim očetom, dedkom in babico. Oče je odigral res pomembno vlogo v mojem življenju in priznam, da brez njega ne bi bil takšna oseba, kot sem danes. Vedno znova povem, da mi je dal najlepše darilo v življenju. Nikoli ni nehal verjeti vame. Zaradi naše narodnosti sem bil v šoli večkrat tarča žaljivk, seveda se to dogaja še danes, vendar sem se s tem nekako naučil živeti. Moja terapija je glasba. Ko stopim na oder, pozabim na vse, kar se dogaja okoli mene. Glasbi se popolnoma prepustim in najbrž me tudi zato tako osrečuje."

Ne le glasbenik, tudi pomočnik vzgojitelja

Zase pravi, da ni pevec, ampak glasbenik, ki rad poje. Z glasbo se ukvarja že petnajst let in igra tri inštrumente: klavir, kitaro in harmoniko. Že od nekdaj si želi samostojne glasbene kariere in igrati glasbo, ki ga polni z energijo. "To sta zame zagotovo pop in rock," nam pove 25-letni glasbenik. Odraščal je z glasbo zasedb, kot so Queen, Guns N'Roses, Bon Jovi ... "Zagotovo je moj največji glasbeni idol Freddie Mercury," še doda. Nick sicer dela v vrtcu kot pomočnik vzgojitelja. "To delo me izredno veseli. Rad sem v družbi otrok, ki so iskreni in pristni. Skupaj veliko pojemo, vedno pa me z navdušenjem poslušajo, ko jim kaj novega zaigram. Zame je to eden lepših prizorov," še pove.