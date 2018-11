Solze sreče za Tilna in Tima

Kot smo že vajeni, sta oddajo v svojem zabavnem načinu začela voditelja Domen Valič in Sašo Stare, val navdušenja pa je požel tudi zvezdniški žirant Lado Bizovičar, ki je tokrat nosil belo lasuljo, s katero je preprosto blestel. Da je bila tretja polfinalna oddaja še posebej napeta, je bilo jasno tudi zaradi dejstva, da je misteriozni iluzionist Kayo tik pred oddajo sporočil, da ga ne bo v polfinalni oddaji Slovenija ima talent, saj odstopa od tekmovanja zaradi osebnih razlogov, zato se je v tokratni oddaji pomerilo le šest polfinalistov. Marjetka Vovk je ta večer še posebej navijala za Tilna Lotriča, ki mu je na avdicijski oddaji podelila zlati gumb, Ana Klašnja, Branko Čakarmiš in Lado Bizovičar pa so tudi navijali za svoje favorite večera.

Kot prvi je na polfinalni oder tokrat stopil 22-letni Tim Udovič iz Rakeka, ki je Slovenijo navdušil s twirlingom - posebnim plesom, pri katerem potrebuje palico. Če je v avdicijskem nastopu postregel z zelo čutnim in odličnim nastopom, je tokrat postregel z zelo energično točko twirlinga in popolnoma navdušil ter si zaslužil stoječe ovacije. "Vau! Če sem imela kakšne dvome, si jih razblinil. Ti si postavil visok nivo za nocoj in ne morem verjeti, kaj si delal vse s to palico. Želim te videti v finalu, ker si zaslužiš in si nepozaben," je povedala Ana, Lado pa dodal: "Sem te gledal pozorno in si odličen na odru, imaš odlično točko in lepo prihodnost." Tim je ganil tudi Marjetko: "želim ti lepo kariero, našel si svoj smisel, kjub nekaterim žaljivkam. Dokazal si kaj pomeni vztrajati. Vsa čast in čestitke." Piko na i pa je s svojo oceno dodal Branko: "Mjav! Bravo! To je b ila fenomenalna šov točka, ne za Ljubljano, ampak za Las Vegas!"

Pevka, ki je na avdicijskem nastopu navdušila s svojo energijo, glasom in igranjem kitare, pravi, da verjame, da jo je življenjska pot pripeljala na oder oddaje Slovenija ima talent. Dunja, ki meni, da brez vaje ne bi bilo nič - po njenem mnenju je talent 10 odstotkov umetnika, vse ostalo je vaja, je v polfinalu zapela čutno pesem Lady Gaga, balado iz filma Zvezda je rojena. "Jaz imam tebe res prav rada. Vse na tebi je tako naravno, izhajaš iz sebe ter pokažeš sebe in svojo divjo energijo. Si zelo unikatna, bravo!" je povedala Marjetka, Ana pa dodala: "Kdo bi se lahko sploh približal Lady Gaga? Ti si se, na zelo lep, oseben način! Sprašujem se, a je tvoj večer, a je rojena zvezda?" Lado je Dunji dal posebno opozorilo: "Z vsem se strinjam in upam, da ti nikoli ne pade na pamet, da bi nehala peti. Ti si tako posebna in tako dobra, ne verjeti sama sebi, če boš hotela nehati peti. The best si!" Tudi Branko ni skrival navdušenja: "Jaz bom povedal po domače. Imam rad Marjetko, ker te ima rada. To so tvoje pesmi, tvoje sanje in jih samo živi."

Pevec, ki se je v avdicijskem nastopu izkazal za čustvnegea očeta, ki je avtorsko pesem posvetil sinu, je tokrat v polfinalu spet zapel avtorsko pesem, s katero pa je pri žiriji dobil deljena mnenja. "Primož, moj občutek je ta, da mi ne deluješ tak unikat, kot sem mislil, da si. Ampak glej, ne glasujemo mi, glasujejo gledalci," je povedal strogi Branko, Lado pa dodal: "Jaz nisem vedel, da se da križati Marka Vozlja in Jožeta Potrebuješa. Tvoj tamali bo ponosen nate. To je bilo aaaaa!" Tudi Marjetka je bila hladna: "Mislim, da si nas očaral na avdiciji tudi s svojo zgodbo, da pišeš pesmi za sina. A žal mene nocoj nisi prepričal." Na Primoževi strani pa je bila tokrat Ana: "Nisem pričakovala takega nastopa nocoj in sem bila presenečena, ampak si nam pa pokazal sebe in smo te spoznali bolje. Naredil si dober žur, bravo!"

SPECTRUM

Plesna skupina desetih deklet in dveh fantov, ki delujejo pod imenom Spectrum, bi z glavno nagrado rada poskrbela za nadaljne izobraževanje. Tako kot na avdicijskem nastopu, so tudi v polfinalu pokazali kreativnost in unikatnost, s plesno točko pa so imeli tudi globoko družbeno kritično sporočilo. "Navdušena sem! Vi ste v to točko res vložili del sebe, imeli super koreografija, imeli pa ste tudi super sporočilo. Bravo," je povedala Ana, Branko pa je dodal: "Vse se prvič zgodi na talentih in tokrat smo videli pravi plesni manifest. Bravo." Lado je skupini namenil posebno pohavalo: "Otroc', lepo je na odru videt mladino, ki razmišlja s svojo glavo. Vaše sporočilo je zelo modro in še odplesali ste dobro." TUdi Marjetka jim je namenila pohvale: "Pokazali ste kreativo in to vas loči od ostalih plesnih skupin. Čestitke!"

NUŠA ROJS

Nasmejano dekle, pevka Nuša Rojs, je na avdicijskem nastopu presenetila z energičnim nastopom, oblečena v kratke hlačke in s kavbojskim klobukom. Prizna, da ni najboljša pevka, a je njena želja po glasbenem uspehu tako velika, da verjame, da ji bo uspelo. v polfinalu je zapela svojo avtorsko pesem z naslovom Me kdo sliši? "Jaz bi rekla, da ima Slovenija trenutno pomanjkanje ljudskih pevk, ki so dobre v ruralni glasbi. Ti imaš glas, imaš stas, še boljša pa bi bila z dobro ekipo. Moraš verjeti v svoj uspeh," je povedala Marjetka, medtem ko je bil Lado bolj strog: "Jaz nisem razumel kaj si hotela povedati s tem nastopom. Gledal sem lepo mlado damo, nisem pa razumel, kaj si hotela povedati? Nuša, zaupaj vase, svet je lep, nisem pa razumel pesmi." Tudi Ana Klašnja je bila stroga: "Nuša, ti si vztrajna in se boriš zase. Sem pa pričakovala več od tebe danes." Branko Čakarmiš pa je povzel oceno vseh: "Res je, pričakovali smo več, zato smo malo razočarani, ampak odločajo gledalci, ne mi žirantje."