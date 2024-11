Skromni Manuel: Če bom komu polepšal trenutek, sem izpolnil svoje poslanstvo

24-letni Manuel Perhavec iz Sežane je svoj nastop na odru doživel kot nepozabno izkušnjo, ki pa je morda sploh ne bi bilo, če ne bi bilo njegovega prijatelja, ki je ga je prijavil z enim samim namenom: da ga spozna širna Slovenija. Manuel, ki sicer prihaja iz gostilniške družine in v gostilni trenutno tudi dela, si želi glasbene prihodnosti. Že na avdicijski oddaji so prepoznali njegov potencial, z nastopom na polfinalnem odru pa mora zdaj prepričati še občinstvo, da odda glas zanj.

Manuel je odraščal na Krasu, kjer sta njegovo otroštvo zaznamovala šport in glasba. "Od vstopa v osnovno šolo sem se ukvarjal z glasbo, takrat s klasično harmoniko, in nogometom," opisuje. V srednji šoli je poleg harmonike v dveh orkestrih in komorni skupini začel še s solo petjem na glasbeni šoli v Sežani, saj ga je želja po izražanju vedno spremljala. Po zaključeni gimnaziji se je odločil za študij fizioterapije, ki ga je uspešno zaključil, a kljub temu danes največ časa preživi v domači gostilni, kjer dela kot natakar. "Razen glasbe si ne predstavljam, da bi opravljal zgolj en poklic," prizna 24-letnik. Veseli ga delo z ljudmi, rad ima podvodni ribolov s harpuno in kot dodaja, včasih tudi kaj dobrega skuha, še dodaja Manuel, ki se opisuje kot "radoveden, zasanjan in selektivno temeljit".

Nenavadne priprave na avdicijo Priprave na avdicijski nastop so bile nenavadne, a prav posebne. Manuel je pesem, ki jo je nato zapel na avdiciji, prvič zapel za očetov 50. rojstni dan. Tokrat pa jo je na oder pripeljal pred strogo žirijo. "S točko samo sem dokaj zadovoljen," pove, čeprav prizna, da je bilo nastopati na tako velikem odru precej stresno. "Tremo je bilo po napornem dnevu precej težko obvladovati. Grlo je bilo suho, luči močne, pojavljali so se dvomi, ali je ta format glasbene umetnosti zame ali ne." Manuel je s svojim prefinjenim vokalom zapel italijansko šansono, ki je takoj pritegnila pozornost žirije. "Manuel, to smo mi čakali," je navdušeno komentirala Marjetka. Lado, ki je bil najprej skeptičen glede izbire pesmi, pa si je že med nastopom predstavljal, kako "mlati burrato in oljčka". Manuel je žirijo osvojil s štirimi da in si zagotovil mesto v naslednjem krogu.

Kras, morje in sanje o harmoniji Sicer pa Manuel v prostem času uživa v naravi. "Rad si nadenem neoprensko obleko, masko in plavutke ter uživam v neizmerni veličastnosti morja," razkrije svojo ljubezen do Jadranskega morja, ki ostaja njegov najljubši kraj. "Mislim, da je Slovenija nabita s talenti," še dodaja o naši deželi, ki ga vedno znova navdihuje. Za prihodnost pa vseeno še ni povsem odločen, ali bi ostal v Sloveniji ali morda celo pogledal onkraj slovenskih meja. "Za gostinstvo, fizioterapijo in podobne obrti se mi zdi za zdaj Slovenija sanjska. Če se odločim za poskus v profesionalnem liričnem petju, si pa ne predstavljam delovanja zgolj na naših tleh," pojasnjuje. Na nastop na polfinalnem odru je Manuel pripravljen, predvsem pa si želi, da s svojim petjem komu polepša "kakšno minuto, uro, morda celo dan".