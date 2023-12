Skupina Impulz s Talentov pred novim izzivom: Stožice z Bizovičarjem

V Stožice se z Ladom Bizovičarjem in njegovo predstavo Slovenska muska odpravljajo še eni Talenti. Zadnje ime, ki ga je Lado izbral kot družbo na velikem odru so Impulz .

"O moj bog! Z Ladom Bizovičarjem gremo v Stožice! Kaj?! Mi se tega nastopa tako veselimo in komaj že čakamo!" so povedala dekleta iz Kranja. Dekleta, ki smo si jih po avdicijskem nastopili že zaradi njihovih vzpodbudnih krikov ('Ajde!') in zaradi svoje sinhronosti, bodo morala za 27. januarja, ko ima Lado v Stožicah predstavo, izpiliti svojo točko, ki jo bodo pokazale desettisočglavi množici.

Dekleta so s svojim nastopom na Talentih želele prepričati vse, predvsem pa mlade. Mlade želijo spodbuditi k plesu, saj pravijo, da se da s talentom in trdim delom ustvariti marsikaj. "Tudi starejše bi rade opomnile, kako dober in zabaven je ples!"