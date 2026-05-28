Slavljenko Alyo na vaji presenetili s torto in ji zapeli

Vedno energična in nasmejana Alya na današnji dan praznuje 34. rojstni dan. Priljubljena pevka je ob svojem dnevu sama sebi čestitala z zabavno objavo na družbenih omrežjih, kjer je objavila fotografijo sebe v odrasli in sebe v otroški različici med pihanjem svečk na torti.
Ob simpatični fotografiji je zapisala, da bi mlajši sebi svetovala, da bo vse v redu in naj ne hiti, le uživa in deluje v svojem ritmu. "Vse, kar si želim, je, da se v življenju igram, da sem polna energije, zdrava, pa da kdaj pa kdaj nazdravim s kozarcem dobrega rujnega," je ob tem zapisala in označila svojo najboljšo prijateljico Martino Švab.
Svoj rojstni dan pa je naša nova žirantka šova Slovenija ima talent preživela na vaji z novimi sožiranti in snemalno ekipo. In tudi oni seveda niso pozabili, da danes praznuje. "Tako so me lepo presenetili sožirantje in cela ekipa POP TV-ja, prišli so s tortico in mi zapeli," je povedala in priznala, da so zapeli tako dobro, da jih je poslala v naslednji krog.
Obenem je še razkrila, da se bodo prav danes z Nuško Drašček, Borutom Pahorjem in Ladom Bizovičarjem več družili tudi po delovnih obveznostih. "Danes, za moj rojstni dan, gremo na večerjo. Bomo skupaj in bo malo bolj sproščeno. Malo se že poznamo od prej, ampak se moramo malo podružiti, da se še bolj spoznamo," je dodala.
Ali so že prej vedeli, da se je simpatična Mozirčanka rodila prav na današnji datum, pa smo povprašali tudi ostale žirante. "Smo vedeli, da ima rojstni dan, ker nam je zadnjič mimobežno omenila in nam se je seveda informacija takoj usedla v spomin. Nam je rekla, da bo za rojstni dan cel dan z nami in to smo si zabeležili," je povedala Nuška, Borut pa je dodal: "Tega ne smem povedati v kamero, a bili smo obveščeni. In jaz sem naredil eno napako, čestital sem ji za 50, pa sploh še ni toliko stara." Kaj pa pravi Lado? "To je bilo presenečenje za Alyo. Seveda imamo svoje vire, ki nam povejo, kdaj ima rojstni dan," je povedal v smehu.
