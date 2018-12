Slovencem želi pokloniti največji dobrodelni koncert doslej!

Talentirani španski pevecinoT, ki v resnici sliši na ime Antonio Francisco Jimenez Gil, pravi, da je vedno iskren v vsem, kar počne. "Če delaš stvari iskreno in iz srca, bodo ljudje to začutili in sočustvovali s tvojim delom. V finalu želim predvsem uživati, kolikor se da, si vzeti na 'easy' in iti s tokom," je povedal inoT, ki za finale pripravlja presenečenje. "Najprej sem bil kar zmeden glede tega, kaj bom zapel, potem pa sem vprašal oboževalce, ki so v en glas izrazili željo, da znova zapojem kar venček različnih pesmi in izvajalcev," je priznal pevec, ki vsak dan vadi petje in pripravlja pravo mešanico pesmi za finale.

Pevec, ki prihaja s Palme de Mallorce in je zaljubljen v Slovenko, pravi, da večjih strahov glede finala nima, skrbi ga le zdravje. "Pred nekaj dnevi sem zbolel in me zaskrbelo, predvsem zaradi glasu, a sem se poskusil sprostiti in pozabiti na to težavo, zato verjamem, da bom do nedelje zdrav kot dren," še pove inoT, ki mu samozavest za nastop v finalu vlivajo najbližji."Predvsem moja Maša, moja španska družina in moja slovenska družina, ki me spodbujajo ves čas," je prepričan.