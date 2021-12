Kdo bo zmagovalec osme sezone šova Slovenija ima talent?

Led bo prebila Ana Grdadolnik Ana je pozdravila publiko, voditelja pa sta nekaj pozornosti namenila tudi Ladu, ki nestrpno pričakuje nastop 17-letnice. Pevki ob strani stoji družina, kar ji pomeni ogromno. Pravi, da si življenja brez glasbe ne predstavlja, njena ljubezen do petja pa sega že v otroštvo. Ana, ki obožuje smučanje je za finalni večer izbrala skladbo Mariah Carey - All I Want for Christmas is You.