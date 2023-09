Slovenija ima talent na POP TV prihaja 24. septembra

Čakanja je (skoraj) konec! Slovenija ima talent na naše zaslone prihaja že 24. septembra, vsi neučakani pa si bodo lahko avdicijske oddaje pogledali tudi en dan prej na VOYO. Kaj bo rdeča nit letošnjega leta? Smešne točke, presenečenja, pevci, ki bodo poskrbeli za kurjo polt, nadpovprečne plesne točke in čarovniki ter tudi srhljive točke, pri katerih vam bo zastal dih. Žirantska četvorka ne skriva navdušenja nad letošnjimi talenti, ki so jih na avdicijskih oddajah prevzeli.

"Mislim, da je letošnji izbor res vau," je povedala Ana Klašnja in dodala, da lahko pričakujemo veliko življenjskih zgodb, ki nas ne bodo pustile hladne, veliko družinskih izpovedi in tudi ljudi z vojnih območij, ki so prišli v Slovenijo po novo upanje in lepše življenje. Marjetka Vovk se medtem avdicijskih oddaj spominja nekoliko drugače. "Prvič me je bilo strah. Dvakrat. In mislim, da še nikoli nisem tako jokala. Ena točka me je tako ganila. Še danes, če se nanjo spomnim, bi se lahko zjokala," je povedala.

Andrej Škufca, ki se je v tej vlogi znašel prvič, je presenečen, koliko talenta naša mala podalpska državica še premore. Temu pritrjuje tudi Lado Bizovičar, ki se je pošalil, da je Andreja lahko navdušiti, ker je to njegova prva sezona, a tudi "stare prdce" vsako leto preseneča, koliko talentov stopi na naš oder.

Za presenečenje tako gledalcev kot žirantov pa sta letos poskrbela simpatična voditelja Sašo Stare in Peter Poles. Kaj vse sta ušpičila žirantom, bomo lahko videli 24. septembra na POP TV in dan prej na VOYO.

Spremenjena žirantska četvorka

Starim mačkom Ladu Bizovičarju, Ani Klašnja in Marjetki Vovk se je letos za žirantsko mizo pridružil Andrej Škufca, ki je sedel na stol Branka Čakarmiša. Vsi, ki so si v živo ogledali avdicijske oddaje, so videli, da so se žiranti med seboj že zelo dobro ujeli. Ana je šaljivo dodala: "Res mi je zgledal strog, zdaj pa je poln življenja, čuteč. Nisem vedla, da se lahko toliko smeješ, Andrej."

Da bi žirante še dodatno povezali, smo za njih pripravili različne igrice – med drugim sta Marjetka in Lado tekmovala, kateri od njiju bolje pozna slovensko glasbo. Zaradi katere pesmi je Lado 'ful zašvical'? Odgovor najdete v videu spodaj.