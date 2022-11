Slovenija ima talent predstavlja Pripravnico!

Želite peti kot Maja Keuc? Slišati njene pevske nasvete ter spoznati trike šov biznisa ter javnega nastopanja? Na POP TV letos predstavljajo novost, brezplačno delavnico, imenovano Pripravnica, ki bo potekala 14. decembra. Prva bo namenjena pevcem, na njej pa bo neobrušenim pevskim talentom svoje znanje delila nekdanja superfinalistka šova Slovenija ima talent, Maja Keuc. Vsi zainteresirani – pozor! Prijavnica je že odprta, število mest pa omejeno!

Vsako leto se želi na najbolj priljubljen šov Slovenija ima talent prijaviti vrsta talentov, ki so v dvomih, saj ne vedo, kako vse skupaj poteka. POP TV zato letos talentom omogoča, da se udeležijo brezplačne Pripravnice, vstopijo v njihov studio in dobijo nasvete še pred avdicijami. Prva Pripravnica je namenjena neobrušenim pevskim diamantom, kjer bo svoje nasvete in trike delila nihče drug kot Maja Keuc, ki je svoj nastop izkoristila kot odskočno desko in si ustvarila uspešno kariero.

"Za sodelovanje sem se z veseljem odločila, ker želim vsem odra željnim osvetliti, kakšna je ta izkušnja, na kaj morajo biti pripravljeni in kako razmišljati dolgoročno, saj bi bila tudi sama v tistih časih hvaležna, če bi me nekdo pripravil in mi podelil kakšen nasvet," je pojasnila Maja. In kaj lahko pričakujejo udeleženci Pripravnice? "Osredotočili se bomo predvsem na interpretacijo in pogledali, kje so možnosti za izboljšave pri vsakem posamezniku, tako da bodo imeli do avdicije še dovolj časa, da se ustrezno pripravijo." Pripravnica bo potekala v sredo, 14. decembra, ob 10. uri na POP TV. Število mest je omejeno, zato Maja vsem zainteresiranim svetuje, da se hitro prijavijo TUKAJ.

Prijave za novo sezono Slovenija ima talent so odprte V zadnji sezoni Slovenija ima talent smo ob dih jemajočih nastopih videli, kako izjemne talente še imamo v Sloveniji in na POP TV so prepričani, da jih lahko še veliko odkrijejo. K prijavi za novo sezono zato vabijo talente z vseh področij, ki bi radi postali zvezde. "Videti želimo najbolj nenavadne, najbolj srčne, najbolj vztrajne in pogumne talente, ki jih ni strah stopiti na naš oder in živeti svoje sanje. Doživeli pa bodo seveda nepozabno izkušnjo, ki predstavlja idealno odskočno desko za naprej," so zapisali v produkciji. In kaj je talent, ki ga iščejo? Le nebo je meja! "Iščemo posameznike, ki bodo v nas nekaj prebudili. Talent je lahko vse, od skakanja s kolebnico, plesa, jodlanja, igranja harmonike, risanja, spomnimo se na primer gospoda, ki je na odru štrikal ali jedel čili omake. Tudi to je talent, ki se nam je usidral v spomin in brez katerega oddaja ne bi bila taka, kot je," so še zapisali. Prijavijo se lahko vsi Prijaviš lahko sebe, družinskega člana, ki potrebuje spodbudo, prijatelja, znanca ali soseda ... Prijave so odprte na spletni strani slovenijaimatalent.si . Naj bo Slovenija ima talent odskočna deska za tvojo kariero. Prižgi svojo zvezdo.