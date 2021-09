Slovenija ima talent: prvi šov, ki bo v času epidemije potekal v živo

26. septembra se ob 20. uri na POP TV vrača eden najbolj priljubljen šov s televizijskih zaslonov, Slovenija ima talent . Branko Čakarmiš, Lado Bizovičar, Marjetka Vovk in Ana Klašnja so nekaj talentov že videli, saj so avdicijske oddaje že posnete, si pa že manejo roke in komaj čakajo, da bodo na spored prišle še oddaje v živo in da bodo talente, ki so jim odobrili odhod v naslednji krog, videli ponovno.

O tem, kako velik izziv je v času epidemije posneti takšen šov, smo govorili z kreativno producentko Jasmino Lozej. "Sledimo ukrepom in smo pri tem zelo strogi. Tudi od ekipe zahtevamo, da so strogi, natančni, dosledni, da sporočajo svoja stanja. Imamo dnevna testiranja, nošenje mask, razkuževanje. Je pa res veliko stvari na kocki. Ne le, da je cel šov na kocki, se pravi naših 13 oddaj, ki jih hočemo dati na televizijo, ampak je na kocki tudi življenje talentov. Njim bo to dalo slavo in čast, če pa mi prinesemo okužbo v projekt, bosta slava in čast splavala po vodi. Če pride do okužbe, bomo morali projekt ustaviti," je producentka povedala za naš portal.

Sodniki in voditelji bodo talente prvič videli šele na odru

Tako sodniki kot tudi voditelja Peter Poles in Sašo Stare bodo letos talente prvič videli šele, ko bodo stopili na oder. "Sodniki pred trenutkom, ko se nastop snema za televizijo, tega ne vidijo. To bi pokvarilo čar televizije. Sicer so voditelji v prejšnjih sezonah točke videli že prej, a smo z letošnjo tudi to spremenili. Uvedli smo novost, da bosta tudi voditelja točko prvič videla šele na odru."