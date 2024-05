Slovenija ima talent se vrača: Postanite del publike avdicijskih oddaj

"Verjamemo, da bo jubilejna 10. sezona neverjetna in polna presenečenj. O talentih ne želimo povedati preveč, lahko pa povem, da smo tudi mi prijetno presenečeni nad številom in kvaliteto letošnjih talentov. Na odru bomo spremljali še nikoli videne točke, česar se zelo veselimo. Seveda pa so tukaj še izkušeni žiranti, ki komaj čakajo, da se sezona začne, zelo uigran voditeljski par ter seveda popolnoma novi talenti, ki nas bodo gotovo navdušili s svojimi veščinami in zgodbami. 10. sezona bo 'the best'," je povedala Jasmina Lozej, kreativna producentka in vodja projekta Slovenija ima talent.

Neučakana sta tudi voditelja. "Vročica se že stopnjuje, sestanki o novi sezoni so že v polnem teku," sta zaupala Peter Poles in Sašo Stare, ki bosta voditeljski tandem že tretjič.