Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Tujina Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Platforma Ceste TV spored
Voyo.si
Martin Gomboc
Tina Bolko
Luka Malenšek
Tilen Grašič
Eva Brumen Košar
Tandem brez izgovorov
Duo Zemljotres
Celestial
Manuel Perhavec
Natalija Jovanović
2Brothers
Kira Štruc Jurički
Sarina
Dunking Devils
Lara Crnjac
Edvard in Frida
Luka Markus
Alenka in Klemen
Duo Kamikazete
Tia Valentinc
Plac
Luka Konečnik
Jurij Kaluža
Damjan Pörš
Paula in Urša
Eva Brumen Košar
Tilen Grašič
Duo Zemljotres
Manuel Perhavec
Kira Štruc Jurički
Lara Crnjac
Edvard in Frida
Duo Kamikazete
Plac
Luka Konečnik
Slovenija ima talent
O oddaji Žiranti Voditelja Glasovanje Prijavi se Tekmovalci
Paula in Urša
Slovenija ima talent - Tekmovalci

Paula in Urša

Damjan Pörš
Slovenija ima talent - Tekmovalci

Damjan Pörš

Jurij Kaluža
Slovenija ima talent - Tekmovalci

Jurij Kaluža

Luka Konečnik
Slovenija ima talent - Tekmovalci

Luka Konečnik

Slavljenko Alyo na vaji presenetili s torto in ji zapeli
Slovenija ima talent

Slavljenko Alyo na vaji presenetili s torto in ji zapeli

Zakaj si moramo ogledati superfinale 12. sezone Kmetije?
Kmetija

Zakaj si moramo ogledati superfinale 12. sezone Kmetije?

Jan in Aleksandra spretno do superfinala, Franc je izpadel
Kmetija

Jan in Aleksandra spretno do superfinala, Franc je izpadel

Čustveno slovo od Kmetije: Tekmovalci in voditeljica skupaj spremljali finale
Kmetija

Čustveno slovo od Kmetije: Tekmovalci in voditeljica skupaj spremljali finale

Trije najboljši se bodo pomerili za mesti v superfinalu
Kmetija

Trije najboljši se bodo pomerili za mesti v superfinalu

Plac Slovenija ima talent - Tekmovalci

Plac

0
Tia Valentinc Slovenija ima talent - Tekmovalci

Tia Valentinc

0
(Duo) Kamikazete Slovenija ima talent - Tekmovalci

(Duo) Kamikazete

0
Alenka in Klemen Slovenija ima talent - Tekmovalci

Alenka in Klemen

0
Luka Markus Slovenija ima talent - Tekmovalci

Luka Markus

0
Edvard in Frida Slovenija ima talent - Tekmovalci

Edvard in Frida

0
Lara Crnjac Slovenija ima talent - Tekmovalci

Lara Crnjac

0
Dunking Devils Slovenija ima talent - Tekmovalci

Dunking Devils

0
Sarina Slovenija ima talent - Tekmovalci

Sarina

0
Kira Štruc Jurički Slovenija ima talent - Tekmovalci

Kira Štruc Jurički

0
2Brothers Slovenija ima talent - Tekmovalci

2Brothers

0
Natalija Jovanović Slovenija ima talent - Tekmovalci

Natalija Jovanović

0
Več člankov
  • naslovnica avgust
  • Drsna vrata
  • Kovinski regal
  • Luba kosilnica
  • Okrogli žar
  • Pergola Milos
  • Ponjave proti toči
  • Pralni sesalnik
  • Set za kampiranje
  • Stoječi ventilator
  • Škatla s cevjo
  • Tihi kompresor
  • Visokotlačni čistilnik
VIDEOTEKA
VEČ VIDEOV
01:21
Jenna D s svojim nastopom očarala Branka Čakarmiša
Slovenija ima talent - Tekmovalci Jenna D s svojim nastopom očarala Branka Čakarmiša
02:20
Tjaša Dobravec
Slovenija ima talent - Tekmovalci Tjaša Dobravec
02:12
Slovenija ima talent: Dominik & Marko Acoustics
Slovenija ima talent - Tekmovalci Slovenija ima talent: Dominik & Marko Acoustics
00:34
Dominik & Marko Acoustics
Slovenija ima talent - Tekmovalci Dominik & Marko Acoustics
ANKETA Arhiv
Na POP TV prihaja kviz Na lovu z voditeljem Petrom Polesom
Menite, da boste poznali odgovore v kvizu Na lovu?
Na POP TV prihaja kviz Na lovu z voditeljem Petrom Polesom
STANJE NA CESTAH
Nesreče 24ur.com
A1, Koper - Ljubljana, priključek Logatec - priključek Vrhnika v smeri Ljubljane, prometna nesreča, zaprt prehitevalni pas.
Zastoji 24ur.com
A1, Koper - Ljubljana, priključek Vrhnika - priključek Brezovica v smeri Ljubljane, območje zastojev, zamuda: 3 min, dolžina: 4 km in 200 m.
Ovire 24ur.com
A5, Maribor - Pince, priključek Sveti Jurij ob Ščavnici - priključek Vučja vas v smeri Murske Sobote, okvara vozila, zaprt vozni pas.
VEČ O CESTAH
bibaleze
Portal
Otroci tu za en teden oddajo telefone, nato pa se zgodi nekaj nepričakovanega
Le uro iz Ljubljane se skriva pravi naravni čudež: izlet, ki bo navdušil otroke
Le uro iz Ljubljane se skriva pravi naravni čudež: izlet, ki bo navdušil otroke
Ali sladkor res spremeni vedenje otrok? Znanost ponuja presenetljiv odgovor
Ali sladkor res spremeni vedenje otrok? Znanost ponuja presenetljiv odgovor
Spremembe, ki jih ženska doživlja med nosečnostjo
Spremembe, ki jih ženska doživlja med nosečnostjo
zadovoljna
Portal
Doma ga čaka noseča partnerka, on pa dopustuje z drugo
Slovenka obračala poglede v krilu, ki je obnorelo ženske po vsem svetu
Slovenka obračala poglede v krilu, ki je obnorelo ženske po vsem svetu
Poročena je bila trikrat, zdaj pa je spet srečno zaljubljena
Poročena je bila trikrat, zdaj pa je spet srečno zaljubljena
To je pijača, ki jo letošnje poletje naročajo vsi - nova poletna klasika
To je pijača, ki jo letošnje poletje naročajo vsi - nova poletna klasika
vizita
Portal
Zdravnik razbija enega največjih mitov: mastna jetra ne nastanejo zaradi slanine, temveč zaradi živila, ki ga imamo vsi radi
Želite živeti dlje? Poskrbite za svoj timus, pravijo strokovnjaki
Želite živeti dlje? Poskrbite za svoj timus, pravijo strokovnjaki
Ste že slišali za "kopanje v zvezdah"? To naj bi pomirjalo um
Ste že slišali za "kopanje v zvezdah"? To naj bi pomirjalo um
Tudi temnejša koža potrebuje SPF: zakaj zaščita pred soncem ni pomembna le za svetlopolte
Tudi temnejša koža potrebuje SPF: zakaj zaščita pred soncem ni pomembna le za svetlopolte
cekin
Portal
43 milijonov evrov? Koliko so po razhodu zahtevale ali prejele partnerice športnih zvezdnikov
Ob redni službi zasluži še 866 evrov na mesec: začelo se je povsem po naključju
Ob redni službi zasluži še 866 evrov na mesec: začelo se je povsem po naključju
Tudi 400.000 evrov pogosto ni več dovolj za nakup stanovanja
Tudi 400.000 evrov pogosto ni več dovolj za nakup stanovanja
Ko imajo dovolj, preprosto odidejo: to znamenje najpogosteje da odpoved
Ko imajo dovolj, preprosto odidejo: to znamenje najpogosteje da odpoved
moskisvet
Portal
Moški se me bojijo, ker sem lepa in uspešna: Misica razkrila, zakaj je še vedno samska
Bolečina ga je priklenila na posteljo: 'Imel sem občutek, kot da mi koža gori'
Bolečina ga je priklenila na posteljo: 'Imel sem občutek, kot da mi koža gori'
Slovo od Aljaža Kaburja: Rokometna in gasilska družina v žalosti
Slovo od Aljaža Kaburja: Rokometna in gasilska družina v žalosti
So spalne navade ključni dejavnik za razhod in nezadovoljstvo?
So spalne navade ključni dejavnik za razhod in nezadovoljstvo?
dominvrt
Portal
Kako pomagati čebelam in drugim opraševalcem med vročinskim valom?
Zakaj vaš paradižnik propada? Ena napaka lahko uniči rastline – tako jih rešite
Zakaj vaš paradižnik propada? Ena napaka lahko uniči rastline – tako jih rešite
Svetla ali temna tla? Kako izbrati popoln odtenek za vaš dom
Svetla ali temna tla? Kako izbrati popoln odtenek za vaš dom
Posadite jih avgusta in cvetele bodo vse do zime
Posadite jih avgusta in cvetele bodo vse do zime
okusno
Portal
Najlepši zaključek nedeljskega kosila: 8 sladic brez peke, ki se jih vsi veselijo
Najmehkejši domači kruhki: priprava v ponvi je trik za popoln rezultat
Najmehkejši domači kruhki: priprava v ponvi je trik za popoln rezultat
Klasična panada odpade: tako Italijani pripravijo slastne ocvrte bučke
Klasična panada odpade: tako Italijani pripravijo slastne ocvrte bučke
Puding brez kuhanja: preprost trik za pripravo v le nekaj minutah
Puding brez kuhanja: preprost trik za pripravo v le nekaj minutah
voyo
Portal
IQ 160
Dedek gre na jug
Dedek gre na jug
Seks posnetki slavnih
Seks posnetki slavnih
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897