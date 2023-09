24 vprašanj z Ladom Bizovičarjem: kako ga je spremenilo očetovstvo?

Nedelje so za Slovenija ima talent! In s tem se strinja tudi naš najbolj zabaven žirant, Lado Bizovičar. Ker smo Ladu v vseh teh letih opravili že nekaj intervjujev, smo ga povabili, da odgovori še na 24 vprašanj. O čem? Vsem! Med odgovarjanjem na najbolj raznolika vprašanja pa nam je razkazal še svojo pisarno, v kateri ustvarja in kuje nove ideje.

Lado Bizovičar nas je povabil v svojo pisarno in nam pokazal kotiček, kjer ustvarja in tam posneli tudi 24 vprašanj. Kaj vse smo ga vprašali? Kaj je najbolj dragocena stvar, ki jo ima v svoji pisarni? Kako ga je spremenilo očetovstvo? Postavili pa smo ga tudi pred dejstvo – če bi moral izbrati samo eno, bi izbral Siddharto ali Joker Out? Pa tudi, katera eksotična destinacija je njegova najljubša.