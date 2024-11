Starost: 26 in 24 let Kraj: Ljubljana, Homec

Najina zgodba:

Skupaj sva začela igrati kitaro in peti leta 2018, ko sva skupaj še z enim prijateljem ustanovila akustični bend. S to zasedbo smo sicer imeli nekaj nastopov, vendar je po približno treh letih razpadla. Nekaj časa po tem se je Tine preselil v Ljubljano, kjer se je želel preizkusiti v nastopanju na ljubljanskih ulicah. Takrat je k igranju povabil še Roka, in sicer sva takrat izvajala nekatere pesmi iz repertoarja prejšnjega benda, nekaj pa tudi novega materiala. V dveh letih sva na ulicah dobila veliko izkušenj in po letu in pol sva začela igrati po lokalih in zabavah. Ime 2Brothers je prišlo nekje po letu nastopanja, seveda izhaja iz najine krvne povezanosti. Zaradi rednega nastopanja na ulicah in v lokalih ne vadiva veliko skupaj, le ko se učiva nek nov material ali se pripravljava na nekaj posebnega.

Kateri poklic opravljata?

Tine je po izobrazbi diplomiran zgodovinar, vendar ga je poklicno že od nekdaj zanimala glasba. Trenutno je zaposlen v prodajalni s telefonsko opremo, občasno pa nastopi kot statist ali igralec v reklami, videospotu. Rok pa je dokončal študij mikrobiologije, trenutno pa študira uporabno statistiko. Roka prav tako poklicno privlači glasba.

Opišita svojo družino.

Z družino se dobro razumemo. Starši naju podpirajo pri najinem delu, pa tudi pri drugih stvareh v življenju. Imava še enega starejšega brata. Tine je srednji brat v družini, Rok pa najmlajši. V skupini je vodja Tine, predvsem pri sprejemanju odločitev, organizaciji, Rok pa veliko prispeva pri tehničnih problemih. Oba imava besedo pri kreativnih aspektih najinega dela.

Kdo je bil pobudnik, da sta se kot duet združila?

Najpomembnejši trenutki zasedbe so bili verjetno začetek igranja na ulici, prvi ozvočeni koncert, kjer sva začela razmišljati o razširitvi najinega nastopanja z ulice na odre, ko sva začela igrati s prijateljem Domnom (na cajonu), saj smo takrat kot skupina zelo izrazito začeli napredovati (glasbeno in profesionalno), seveda pa upava, da bova lahko štela nastop na Slovenija ima talent kot zelo pomemben trenutek. Pobudnik za začetek skupine je bil Tine, vendar sva oba zelo veliko truda vložila v skupino. Mentorja skupina nima, imava pa veliko ljudi, ki naju podpirajo in na njihove nasvete in pomoč lahko računava – to so najin bobnar in prijatelj Domen, Alja, Ajda, Maj in še mnogo drugih, ki nama pomagajo ali na glasbenem področju ali pri iskanju kakih lokalov, kjer bi lahko nastopala ali pa pri predstavitvi na socialnih omrežjih.

Opišita se.

Sva brata, ki nastopava po ulicah, igrava blues in rock'n'roll. V svojem igranju poudarjava energičnost, karizmo in retro stil – tako glasbe kot tudi videza. Oba igrava kitaro in pojeva, čeprav je Tine glavni kitarist in pevec, medtem ko Rok igra orglice, pogosto pa tudi tamborin. Vedno znova sva ponosna na pristno pozitiven odziv ljudi, ko ga dobiva na nastopih na ulici ali v lokalih, medtem ko naju je strah težavne glasbene poti, ki je pred nama, ter vseh pasti, ki morda prežijo na poti.

Kaj vama je v življenju najpomembnejše?

Družina, glasba, prijatelji, strmeti k dobremu.

Kdaj sta pri sebi opazila, da imata talent?

Tine: Zares sem opazil (sem si priznal) konec srednje, ko sem sodeloval v muzikalu. Tam sem prvič zares nastopal, dobil prve prave izkušnje. Zatem sem začel peti v bandih, nekje sem imel boljše izkušnje, nekje slabše. Ves čas sem se petja učil pri različnih mentorjih. Razvijanje talenta je dolgotrajen proces, poleg pohval si izpostavljen tudi veliko kritikam, ki se jih moraš naučiti sprejeti, da se izboljšaš.

Rok: S kitaro je začel v srednji šoli, ko ga je zanjo navdušil Tine. Imel je nekaj mentorjev. Veliko se je naučil s poslušanjem in posnemanjem svojih najljubših izvajalcev. Tako se je naučil tudi orglic, za katere je povsem samouk. S petjem je začel predvsem, ko sta s Tinetom začela z igranjem na ulici, saj si je Tine v bandu želel čim več ljudi, ki lahko pojejo, da je na ta način bolj zanimivo vse skupaj.

Brata sva mentorja glede inštrumentov drug drugemu. Rok Tineta uči kitare, Tine pa Roku pomaga z vokali.

Kaj na vajin talent pravijo vajini najbližji?

Najini starši in prijatelji naju na najini glasbeni poti podpirajo, zdi se nama, da nama veliko ljudi res želi dobro in resnično cenijo najine sposobnosti. Seveda pa ne moreš vedeti, kaj si vsak človek v tvojem življenju misli o tebi in na koncu to tudi ni zares pomembno.

Kdo vaju navdušuje, inspirira? Zakaj?

Slovenski glasbeniki, kot so Hamo, pa Kokosy in Joker out, predvsem zato, ker so pokazali, da se da narediti slovensko glasbo, ki ne samo, da je kakovostna, ampak se te lahko tudi osebno dotakne. Roka inspirira tudi Tine, ki je zelo vztrajen in discipliniran v svoji obrti kot tudi v kreativnosti. Tineta pa obratno Rok, zaradi njegovega poznavanja žanra in dobrim posluhom za detajle in kreativnost.

Bi se rada prebila tudi na svetovni trg? Zakaj?

Več ljudi kot naju sliši, bolje je. Midva bova poskušala ta projekt pripeljati čim dlje, bova pa o tem razmišljala, ko osvojiva domač teren.

Najini vzorniki so:

Stari bluesovksi in rokenrol glasbeniki, kot so Muddy Waters, Elvis, Howling Wolf, Little Walter in Little Richard ... Ker so znali res pričarati nek zvok, ki je unikaten, čeprav je bil že tisočkrat imitiran.

Kaj pravita na svoj avdicijski nastop?

Ritem naju je malo izdal na nastopu, ko je publika v dvorani začela ploskati po svoje in ne ravno v ritmu, zato se je Rok vmes ustavil z igranjem tamborina, kar so žiranti seveda opazili. Nimava sicer občutka, kako opazna je bila napaka. Bova pa videla ob ogledu najine epizode. Živčna nisva bila preveč, saj imava z nastopanjem dosti izkušenj. Bila pa sva tudi utrujena od celodnevnega snemanja, v tistem tednu pa sva imela še dva koncerta v lokalih, zato sva si želela le, da nastop čim prej opraviva in greva domov. Nervozo sva čutila le pred odhodom na oder, na odru pa je vse izpuhtelo, saj je bil čas za nastop.

Kateri komentar žirantov se vaju je najbolj dotaknil?

Najbolj gotovo Andrejev, saj si graje po navadi najbolj zapomniš. Rekel nama je, da naju ne vidi v naslednjem krogu, kar se nama je v tistem trenutku morda zdelo malo mimo. Je pa res, da nisva še slišala najinega nastopa ter kako velika je bila napaka.

Koga želita prepričati s svojim polfinalnim nastopom?

Prepričati želiva predvsem publiko pred zasloni. Rada bi iz showa pridobila sledilce, ki naju bodo spremljali tudi po zaključku SIT. Z glasbenim stilom bi znala prepričati starejše, z izvedbo in energijo pa mlajše. Misliva, da je za vsakega nekaj.