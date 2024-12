Alenka in Klemen

Najina zgodba:

Najina zgodba se je začela zelo zgodaj. Oba sva pri šestih letih odšla v glasbeno šolo in se začela glasbeno izobraževati. Jaz (Alenka) sem končala nižjo glasbeno šolo kitare (6 let), Klemen pa kar 8 let klarineta. Ko sva zaključila z glasbeno šolo, sva ostala z glasbo še vedno zelo povezana, saj oče igra klavir in orgle, starejši brat pa je 8 let igral francoski rog in smo doma pogosto tudi kaj skupaj igrali. Vsako leto za božič smo že od otroštva igrali božične pesmi in popevke skupaj s sestričnami, stricema, teto, dedkom. Če strnem, smo vsi glasbeniki in je bil to vedno tudi nek povezovalni element naše ožje in širše družine. Jaz (Alenka) sem po odhodu iz glasbene šole začela doma peti ob igranju kitare, Klemen pa si je želel, da bi igral poleg klarineta še klavir. Jaz sem šla pri 16 letih zopet na sprejemne izpite za klasično solo petje v enako glasbeno šolo, tako kot 10 let nazaj in bila sprejeta, Klemen pa se je začel (m)učiti kot samouk doma na očetovem klavirju. Kmalu sva ob večerih začela sodelovati. On je spremljal in užival v solažah, včasih dodal kakšno melodijo kot moj backvokalist, jaz pa sem pela, včasih tudi igrala na kitaro zraven. Večeri so se prelevili v popoldneve in vse se je stopnjevalo do trenutka, ko sva začela drug drugega klicati, do kdaj ima kdo od naju pouk in kdaj pride kdo domov, da bova lahko takoj doma začela skupaj igrati in peti. Skupaj zdaj pojeva in igrava kakšno leto in pol. Poslušajo naju naš pes, maček, oči, starejši brat, a najina najzvestejša poslušalka in tudi "fanica" je najina mami, ki naju je tudi prijavila. Je zelo (skoraj pretirano) ponosna na naju in meni, da bi morala svoje glasbeno izražanje in talent pokazati širše. Pravi, da bi bila z veseljem tudi najina menedžerka in PR, če bi se kdo od naju odločil za glasbeno kariero.

Kaj počneta v prostem času?

Alenka: V prostem času se rekreativno ukvarjam s tekom. Tečem na 10 km, a upam, da se bom v prihodnosti pripravila dovolj tudi za kak polmaraton ali maraton. Še bolj kot s tekom pa se ukvarjam z jezikom oz. pisanjem. Z vstopom v srednjo šolo sem začela pisati pesmi, ker je bila želja močna in ker so bile pesmi izgleda zadosti zanimive in dobre, sem našla založbo in pri njih izdala svojo prvo pesniško zbirko z naslovom Maske gospodične in jo tudi razprodala. Pesmi še vedno pišem in imam v planu čez nekaj let izdati še kakšno zbirko poezij. Rada berem prozo, poezijo, tudi dramatiko, tako da sem čisto v tem. Obožujem tudi nemščino.

Klemen: V prostem času hodim na odbojko in gledališki krožek. Rad tudi kolesarim, tečem na smučeh, smučam, drsam, plešem, igram igrice in skrbim za rože/rastline ...

Opišita se:

Alenka: Sem ustvarjalna, sproščena in empatična. Tudi ljubiteljica vrstne kave. Rada poslušam zanimive pogovore in ljudi, zato si želim tudi delati v tej smeri, torej z ljudmi. Pri sebi sem najbolj ponosna na to, da znam iz cone udobja in da si upam poskusiti stvari, ki se jih človek ne loti na prvo žogo, kot na primer poskus v oddaji Slovenija ima talent in izdaja zelo intimne pesniške zbirke. V življenju me je najbolj strah neuspeha in napačnih odločitev.

Klemen: Sem ambiciozen, vztrajen in predrzen. Po karakterju sem ljubeča oseba, na prvi pogled lahko delujem nekoliko zadržan, ker potrebujem dlje časa, da se odprem. Sem introvertiran. Rad imam globoke debate in rad debatiram o globalno-socialnih problemih. Najbolj sem ponosen na to, da se znam prilagoditi. Moj največji strah je strah pred zavrnitvijo.

Kako bi se opisala s tremi besedami?

Alenka: Ustvarjalna, sproščena, pogumna.

Klemen: Ambiciozen, vztrajen, romantičen.

Kdaj sta opazila, da imata talent?

Klemen: Ko sva začela aktivno skupaj peti, torej kakšno leto in pol nazaj, Alenka že malo prej, ker je takrat že hodila na petje v GŠ, jaz pa tudi potem, ko sem videl, koliko prostora imam za izražanje na klavirju skozi solaže in ritmiziranje. Talent sva razvijala skupaj, drug drugega komentirala, spodbujala, se dogovarjala glede izbire komadov in se "pilila".

Bi se rada prebila tudi na svetovni trg? Zakaj?

Oba: Ne, rada imava lokalno, intimno publiko in sva tukaj čisto zadovoljna z malim, a lepim.

Kdo so vajini vzorniki?

Alenka: Domača vzornica je Nina Pušlar (ker je kot prva Slovenka napolnila Stožice in ker je izmed slovenskih pop pevk vokalno izjemno sposobna), tuja pa Rihanna.

Klemen: Sabrina Carpenter je moja tuja vzornica, domač vzornik pa Jan Plestenjak (pisec, izvajalec in kitarist).

Zakaj sta se prijavila na Slovenija ima talent?

Prijavila naju je mami.

Kakšne so bile vajine priprave na avdicijski nastop oddaje Slovenija ima talent?

Komad sva imela že dolgo izbran, samo igrala sva, vadila in se pilila.

Kaj pravita na svoj avdicijski nastop?

Alenka: Ne spomnim se ga, ker kadar imam preveliko treme in preveč adrenalina, stvari pozabim, tako da bom morala pogledati avdicijsko oddajo, da se vidim, ampak občutek po nastopu je bil prijeten, tako da vem, da kaj zelo hudo/slabo ni moglo iti.

Klemen: Zelo sem zadovoljen z izvedbo in emocijami, ki sem jih pustil na odru. Nastop se mi je zdel zelo sentimentalen in čutila se je najina povezanost.

Kateri komentar žirantov se vaju je najbolj dotaknil?

Ladov, ker nama je dal X in rekel, da ne smeva več omenjati hotelov in lokalov ter letnih vrtov in naj se posvetiva sanjam o večjih odrih, to nama je dalo misliti.

Kako se pripravljata na polfinalni nastop?

Vadiva, vadiva, vadiva ... A sproščeno in z občutkom, iščeva nove komade in se igrava.