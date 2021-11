Anja Vodošek

Zakaj si se prijavila na Slovenija ima talent?

Sprva sem na Instagramu dobila sporočilo, ali bi se želela prijaviti na talente, na kar sem takoj odgovorila “ne”, že zato, ker sem Marjetkina učenka. Po premisleku sem se odločila drugače, saj se mi zdijo Talenti super začetek moje glasbene poti. Talenti so odlična priložnost, da ljudem predstaviš to, kar ti pomeni največ na svetu.

Opiši svoj talent.

V šovu Slovenija ima talent sem se predstavila s petjem, saj je glasba del mojega vsakdana. Že od malega se ukvarjam z glasbo – igranjem klavirja in petjem – in ob tem neizmerno uživam.

Kako si ga odkrila oz. kdo te je navdušil za to umetnost?

Velik interes za glasbo sem kazala že kot majhen otrok. V bistvu sem začela peti, še preden sem sploh govorila, haha. Že v vrtcu so vzgojiteljice opazile moje veliko zanimanje za glasbo, zato sem v zborčku vedno dobila solo. Nato je v osnovni šoli učiteljica za glasbo staršem predlagala, naj me vpišejo v glasbeno šolo, in tako sem pri sedmih letih začela igrati klavir. Svojo pot sem nadaljevala na umetniški gimnaziji, na kateri sem bila poleg klavirja vpisana tudi na smer klasičnega petja, hkrati pa sem začela še s pop petjem pri Marjetki. Trenutno sem študentka Akademije za glasbo in komaj čakam, da bom lahko postala učiteljica in svoje znanje predajala drugim.

Zakaj se ti zdi, da izstopaš s svojim talentom?

Pri petju se mi zdi zelo težko izstopati, saj je pevcev “malo morje”. Mislim pa, da sta izraz in interpretacija tista, ki me pri petju delata posebno. Morda je prednost tudi to, da se s publiko hitro povežem in tako me lahko res začuti.

Kakšne so bile priprave na Slovenija ima talent?

Na nastop sem se pripravljala vsakodnevno. Pri petju je najpomembnejše vzdrževanje kondicije, za to pa je potrebnih ogromno dihalnih, pevskih vaj. Poleg tehnike pa moram pri skladbah veliko časa nameniti vživljanju v besedilo in interpretaciji.

Kako bi se na splošno opisala?

Samo sebe bi opisala kot strastno, samosvojo, hkrati pa zelo trmasto in samokritično.

Imaš izkušnje z nastopanjem na odrih? Kakšne?

Izkušenj z nastopanjem imam kar nekaj, saj sem se udeležila veliko klavirskih in pevskih tekmovanj. Nobena pa ni primerljiva z nastopom na odru Talentov. Ta nastop je bil nekaj zares posebnega, začetek nečesa novega.

Kako bi opisala svoj avdicijski nastop?

Svoj avdicijski nastop sem v tistem trenutku in razmerah izvedla najbolje, kar sem lahko. Glede na to, da sem perfekcionistka, nad svojim nastopom tako ali tako nikoli ne bom povsem navdušena, ker vedno mislim, da lahko še veliko stvari izboljšam. Sem pa ponosna na svoj nastop, predvsem na to, da sem si upala priti na oder Talentov in se predstaviti drugim.

Kaj pravijo domači o tem, da si se prijavila na Talente?

Domači so zelo veseli. Mami in ati me podpirata na vsaki poti v mojem življenju, za kar ne bi mogla biti bolj hvaležna. Babici in dedija pa me na Talente “spravljajo” že celo večnost, tako da je zdaj res bil že zadnji čas.

Kako bi unovčila zmago?

Na zmago sicer niti pomislim ne, a če bi prejela nagrado, bi jo vložila v kariero, morda tudi v podiplomski študij na

Berklee College of Music v Valencii, kar je moja dolgoletna želja.

Kdo je tvoje ciljno občinstvo?

Moje ciljno občinstvo so vsi, ki radi prisluhnejo glasbi, se ob tem zabavajo, zaplešejo in zažurajo.