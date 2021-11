Ime in priimek: Matic Lorbek, Luka Zajc, Boštjan Petek in Alen Kirbiš

Starost: Med 24 in 29 let

Kraj bivanja: Maribor, Dobrovce, Pesnica in Vinska Gora

Življenjski moto: Uživaj življenje, poj in zabavaj ljudi.

Poklic: Pevci pogrebov, porok, glasbeniki in avtorji.

Zakaj ste se prijavili v šov Slovenija ima talent?

Prijavili smo se predvsem zaradi možnosti predstavitve širokemu krogu občinstva, novih izkušenj, sodelovanja s POP TV, novih poznanstev in želje po spoznavanju s televizijskim delom.

Opišite svoj talent.

Smo talentirani v glasbeni smeri. Predstavljamo se sicer s petjem, smo pa prav tako avtorji, producenti, snemalci in še marsikaj. Za lastne skladbe delamo tako avdio kot video produkcijo sami. Znamo zabavati občinstvo, sicer pa smo veseli vsakega sodelovanja in novih možnosti.

Kdo vas je navdušil za to umetnost?

Vokalna skupina se je združila, ko smo vsi že delovali na glasbenem področju – Luka je začel s petjem v zboru in ansamblu, Boštjan ima končano srednjo glasbeno šolo iz petja, Alen nižjo glasbeno šolo iz petja, Matic pa srednjo glasbeno šolo iz petja in igranja harmonike, istočasno pa še študira harmoniko v Grazu.

Zakaj se vam zdi, da izstopate s svojim talentom?

Zdi se nam, da izstopamo predvsem zaradi naše raznolikosti, kar se bo še posebej videlo v polfinalu. Pokazali smo že svoj pečat neapeljske glasbe, ki je naravnana v bolj klasično smer. Zaradi našega Alena si nas zapomni ogromno ljudi. Ko naš nenavaden izgled dopolnimo z različnimi zvrstmi petja in vse skupaj združimo, nastane nekaj drugačnega.

Kakšne so bile priprave na Slovenija ima talent?

V začetku smo se predvsem pogovarjali, ali bi se udeležili avdicije. Bili smo navajeni raznih tekmovanj, a tukaj je stvar povsem drugačna. Zraven same izvedbe je pomemben še izgled, animacija, neke posebnosti oz. izstopanje, energija itd. Fantje smo se zato zbrali skupaj, se pogovorili, kaj bi bilo dobro in zakaj ter se na koncu odločili za nastop.

Kako bi opisali svojo skupino?

Vsi smo precej prepričani v to, kar delamo. Če naletimo na nekaj, v kar nismo prepričani, kot je na primer plesanje, to raje prepustimo nekomu, ki to zna. Seveda pa nam iz tega ni težko narediti šova in zabave, da se ljudje smejijo. Znamo biti dobre in slabe volje ter smo predvsem prilagodljivi. Radi delamo z ljudmi, ki so dobre volje in pozitivno naravnani.

Imate izkušnje z nastopanjem na odrih, kakšne?

Izkušenj imamo ogromno. Alen je pel himno v Združenih državah Amerike, sodeloval je z English Student Theatrom na II. gimnaziji v Mariboru, z Boštjanom sta pela v različnih pevskih zborih. Luka in Matic sta priredila lasten koncert ansambla Zadetek in sodelovala z različnimi televizijskimi hišami. Sicer pa vsi pojemo na pogrebih, porokah in drugih svečanih prireditvah.

Opišite svoj najljubši nastop do sedaj.

Koncert ansambla Zadetek - ko je prišla zgolj za nas tja polna športna dvorana, uf. Kljub temu da Alen in Boštjan nista člana Zadetka, sta tam pela in to je bil eden najboljših občutkov.

Zabaven dogodek v povezavi z vajami ali nastopom, ki ga ne boste nikoli pozabil?

Kot Cantare smo snemali svojo avtorsko pesem, ko se je našemu Luku med snemanjem zlomil glas. Ampak se mu je na takšni točki in na tak način, da je presenetljivo dobro ustrezalo pesmi in smo posnetek kasneje kar obdržali.

Kako bi opisali svoj avdicijski nastop?

Z avdicijskim nastopom smo bili zelo zadovoljni. Bilo je nekaj majhnih napak, ki bi jih popravili, a vseeno. Bila je dobra energija občinstva in žirije. Menimo, da smo poleg petja dodali še dovolj animacije in dogajanja, da so si ljudje nastop zapomnili.

Kaj domači pravijo, da o vaši prijavil na Talente?

Veseli so, da smo izkoristili to priložnost. Točka jim je bila všeč in nas še naprej na polno podpirajo.

Bi se radi prebili tudi na svetovni trg?

Zagotovo kot zasedba Cantare ciljamo tudi na mednarodni trg. Majhnost Slovenije ima svoje prednosti in slabosti – radi pojemo doma, a nas je vseeno zgolj dva milijona.

Kako bi vnovčili zmago?

Kot zasedba bi predvsem unovčili priložnost, da smo opaženi. Že dlje časa sodelujemo z različnimi glasbenimi prijatelji, a radi bi sodelovali še z drugimi slovenskimi zvezdami, kot so Jan Plestenjak, Magnifico in podobni. Zavedamo se, da je treba železo kovati, dokler je vroče, zato bi resnično vložili ogromno dela v projekte, promocijo, nove skladbe, snemanja in sodelovanja.

Kdo je vaše ciljno občinstvo?

Naše ciljno občinstvo je precej veliko. Z našo izvedbo ciljamo na glasbenike in ljudi, ki poslušajo dobro glasbo, sicer pa se trudimo z zabavo in animacijo pritegniti še širši del občinstva, ki jim sama izvedba ni tako pomembna, pa naj bodo to mladi ali stari. Zagotovo ne ciljamo na to, da bi postali fantovski band, ki bi bil popularen, ker so v njem lepi dečki. To pač nismo. Želimo biti poznani po zabavi, kakovostni izvedbi in odličnem petju.