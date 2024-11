Starost: 17 do 26 let Kraj: Ajdovščina

Naša zgodba:

V tej zasedbi smo skupina že tri leta. Veliko naših članov pa skupaj pleše že od njihovega 8. leta dalje. Skupaj so začeli pod streho plesnega kluba ADC, pod vodjo Alice Stojko Saliu. Štiri leta nazaj pa je v Ajdovščino pot pripeljala našo vodjo Lejo Messec. Treningi za našo skupino potekajo v Ajdovščini, v dvorani našega kluba. Med treningi se veliko hecamo, smejimo, pogovarjamo, hkrati pa trdo delamo za skupni cilj – biti boljši plesalci. Ime Celestial izvira iz priimka naše vodje; mesec-luna. Dobesedni prevod besede celestial je nebeško telo. Drug pomen besede pa izvira iz tega, da si želimo ustvariti nekaj nebeškega in unikatnega. Vsi v skupini smo ambiciozni in se med seboj povezujemo v neko lepo celoto, tako kot se med seboj povezujejo nebeška telesa.

Opišite svojo skupino:

Naša vodja skupine je Leja Messec, ki je hkrati tudi najstarejši član skupine. Mi bi rekli, da je zato tudi najbolj modra in nam kot mentorica pomaga v plesnem kot tudi v zasebnem življenju. V skupini imamo veliko različnih karakterjev. Najbolj zabavni so definitivno Tim (najmlajši član skupine), Tine in Neža, ki poskrbijo, da nam med treningi nikoli ni dolgčas.

Kaj počnete v prostem času?

V prostem času se družimo ob pitju kave ali osvežitve med treningi. Med seboj se veliko pogovarjamo in si stojimo ob strani tudi v zasebnem življenju. Ko veliko treniramo, večino svojega časa preživimo v dvorani, kjer imamo sleepoverje, se igramo družabne igre in se družimo. Skupaj tudi kdaj zažuramo, ker so zabave s plesalci najboljše zabave.

Kako bi se opisali s tremi besedami?

Drugačni, povezani in kreativni.

Če bi imeli možnost, da se vam v življenju uresniči ena želja, katera bi bila?

Vsi definitivno želimo nastopati na velikih odrih tako v Sloveniji kot tujini. Naš cilj je, da s skupino Celestial postanemo prepoznavni, da bi lahko imeli čim več nastopov, kjer bi lahko ustvarjali in pokazali našo strast do plesa.

Kaj vas loči od ostalih talentov?

Zaradi raznolikosti članov imamo kot skupina neskončno idej in kreativnosti. Ustvarjamo skupaj, kar pomeni, da so naši izdelki unikatni in vsakič boljši. Ne primerjamo se z ostalimi plesnimi skupinami, saj nam je jasno, da nikoli ne bomo nihče drug kakor mi. Naša unikatnost je naša supermoč in tega se bomo zavedno držali.

Kaj vas osrečuje, razveseljuje?

Razveseljujejo nas skupni uspehi, nastopi, močan skupinski duh, učenje novih koreografij, osvajanje novih plesnih elementov, skupno preživljanje časa in opazen napredek.

Kateri so največji dosežki v delovanju vaše skupine?

Bili smo evropski podprvaki, državni podprvaki, tretji na državnem prvenstvu, drugi na državnem prvenstvu v malih skupinah, med nami imamo tudi solistko Zojo, ki je bila tretja na državnem prvenstvu v street disciplini itd. Definitivno pa smo zelo ponosni tudi na uspešno prvo predstavo Celestial, ki smo jo uprizorili februarja 2024. Ta predstava je bila velik zalogaj in z njo smo si dokazali, da smo sposobni delati velike projekte in na odru stati kot glavni umetniki.

Bi se radi prebili tudi na svetovni trg? Zakaj?

S prebitkom na svetovni trg bi večje število ljudi imelo priložnost videti to, kar ustvarjamo. Navdušuje nas, če gledalci občutijo del tega, kar občutimo mi, plesalci, ko uživamo na odru. Poleg tega pa nam bi bilo oziroma nam je v veselje, če s svojim delom in umetnostjo predstavljamo inspiracijo drugim plesalcem ter ljudem nasploh. Na svetovnem trgu bi dobili več priložnosti za nastopanje in rasli bi z izkušnjami. Svetovni trg bi nam omogočil tudi zaslužek za naše trdo delo, ki bi nam prišel prav pri nadaljnjem ustvarjanju in razvijanju.

Zakaj ste se prijavili na Slovenija ima talent?

Na Slovenija ima talent smo se prijavili zato, ker smo videli izjemno priložnost, da se kot skupina iz majhne Ajdovščine predstavimo na tako velikem odru pred vso Slovenijo. Celotni Sloveniji hočemo z našim nastopom pokazati našo povezanost v skupini in predvsem predstaviti ples kot del umetnosti, ki sodi na oder.

Kaj pravite na svoj avdicijski nastop?

Z avdicijskim nastopom smo zelo zadovoljni, si pa želimo, da bi v nadaljevanju pokazali še veliko več. Bilo je veliko pozitivne energije in sami smo čutili veliko povezanost med nami. Prisotnost publike in žirantov ter njihovi odzivi so bili nepopisni in za njih smo izredno hvaležni. Pred nastopom smo bili živčni in polni pričakovanj, saj nismo vedeli, kaj nas čaka. Navajeni smo tekmovalnih odrov in nam ne predstavljajo več ogromnega stresa. Kamere, luči, žirantje, govorjenje pred publiko in nastop v živo pa so nas naredili živčne in nemirne. A smo kot vedno stopili skupaj in zaupali eden v drugega in se na to novo dogodivščino podali kot eno. Skupaj je vse lažje.

Katerega žiranta ste se najbolj bali in zakaj?

Nikogar se nismo prav bali, smo pa seveda bili živčni, ali jim bo naš nastop všeč ali ne, saj je vsak izmed njih izjemen žirant z znanjem, ki ga lahko občudujemo. Priznamo pa, da smo si zelo želeli dobrih komentarjev Ane in Andreja, saj sta strokovnjaka na področju plesa.

Kateri komentar žirantov se vas je najbolj dotaknil? Zakaj? Kaj vam je rekel?

Najbolj se nas je dotaknil komentar Andreja Škufce, ki je zelo pohvalil našo tehniko, natančnost in usklajenost in dodal, da je iskal napake, ampak jih ni našel.