Moja zgodba:

Sem Damjan Pörš, že od nekdaj rad pojem. V mladih letih sem imel rad narodnozabavno glasbo, kasneje pa mi je mami predstavila pop glasbo 60. in 70. let. Takoj sem se zaljubil vanjo. Ta ljubezen do starega popa traja še vedno. Pri koncu prvega letnika gimnazije sem ugotovil, da moj glas sovpada Elvisovemu, in se kar hitro podal v glasbene vode. V osnovno šolo sem hodil v Dolu pri Ljubljani, kasneje pa obiskoval gimnazijo Poljane, kjer sem imel svoj prvi "Elvisov" nastop na BNK Poljane. Bolj aktivno sem začel nastopati pred dvema letoma, potem ko sem shujšal in nekoliko pridobil na samozavesti. Na Talente me je prijavila moja punca Urša, za kar sem ji neizmerno hvaležen.

Opiši svojo družino:

Živim z mami v Beričevem, ati se je odselil, ko sem bil še majhen. "Moško" vlogo pri vzgoji je takoj prevzel moj dedek, kateremu sem neizmerno hvaležen. Sem edinec.

Kdo je najpomembnejša oseba v tvojem življenju?

Težko rečem, kdo je najpomembnejša oseba v mojem življenju. Vsi so mi pomembni in vsi so pustili pečat na moji vzgoji in oblikovanju identitete.

Kaj počneš v prostem času?

V prostem času rad pojem, igram kitaro, popravljam avtomobile in s punco urejam stanovanje in hišo, v kateri bova živela.

Opiši se:

Sem Damjan, prijeten, a vendar morda nekoliko zadržan fant, star sem 26 let. Prihajam iz Beričevega. Mnogi me poznajo po nadimku "beričevski Elvis". Rad igram kitaro, potujem, popravljam avtomobile in delam okoli hiše. Strahov nimam, si pa želim da me publika čimbolj sprejme.

Kako bi se opisal v treh besedah?

Marljiv, delaven, vztrajen.

Če bi imel možnost, da se ti v življenju uresniči ena želja – katera bi bila?

Nekoč bi rad stal na velikih odrih.

Kaj ti v življenju predstavlja največji stres?

Ko stvari ne gredo po planu.

Kaj te razveseljuje, osrečuje?

Potovanja, punca, delo na hiši.

Kdaj si pri sebi opazil, da imaš talent?

Kakor sem omenil, konec prvega letnika gimnazije. Razvijal sem ga z vse več prepevanja in tako gradil na glasu.

Kaj na tvoj talent pravijo tvoji najbližji?

Vsi so neverjetno presenečeni, ko ugotovijo, kakšen glas imam, saj ob navadnem govoru nimam tako globokega glasu.

Bi se rad prebil tudi na svetovni trg? Zakaj?

Tudi tega bi bil vesel, a vendar raje ostanem na trdih tleh, saj ne maram razočaranj.

Kaj domači pravijo na to, da si se prijavil v oddajo Slovenija ima talent?

Vsi so zelo ponosni in vzhičeni.

Kakšne so bile tvoje priprave na avdicijski nastop oddaje Slovenija ima talent?

Nekajkrat sem odpel pesem, kakšen teden pred nastopom, potem pa še pred samim nastopom. Za svoje petje posebnih priprav sicer ne potrebujem.

Kaj praviš na svoj avdicijski nastop?

Z nastopom sem bil zadovoljen. Nekaj treme sem imel, a ne dovolj, da bi me lahko premagala na odru. Menim, da sem nastop opravil, kakor sem si ga zastavil. Na svoj nastop sem ponosen, kakor sem tudi ponosen na to, da mi je uspelo priti tako daleč. Ko stopiš na oder, se morda sploh ne zaveš, da se skozi kamero predstavljaš celi Sloveniji. Tega sem se zavedel šele po nastopu.

Katerega žiranta si se najbolj bal in zakaj?

Najbolj sem se bal Andreja, a vendar se je izkazalo, da ni tako strog, kot je videti.

Kateri komentar žirantov se te je najbolj dotaknil?

Dotaknil se me je komentar Marjetke, ki mi je dala vzpodbudne besede za naprej.

Kako se pripravljaš na polfinalni nastop?

Vsak dan pojem. Posebnih priprav nimam, saj veliko stavim na spontanost.