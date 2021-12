David Stojanović

Življenjski moto: Iz dneva v dan si želim, da duhovno napredujem in da postanem dobra in neškodljiva oseba!

Opiši svoj talent:

Moji talenti so ples(hip hop in popping),repanje, glasovno igranje in igranje.

Kdo te je navdušil za ta talent?

Moj talent je odkril moj oči, za ples me je pa navdušila Nika Kljun.

Kako so izgledale priprave za avdicijski nastop?

Priprave so bile v moji sobi z mojim očijem po najmanj 2 uri na dan šestkrat tedensko.

Kako bi opisal občutke po avdicijskem nastopu?

Z avdicijskim nastopom sem bil zadovoljen. Imel sem pozitivno tremo, kajti želel sem navdušiti vse štiri žirante.