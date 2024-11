Starost: 17 do 21 let Kraj: Ljubljana

Naša zgodba:

Dunking Devils smo svetovno znani akrobati, ki smo izvedli več kot 2.000 nastopov v 50 državah sveta. Poleg tega, da smo dvakratni svetovni prvaki v akrobatskem zabijanju, držimo tudi več Guinnessovih svetovnih rekordov. Naša pot do uspeha se je začela leta 2004, ko se je skupina prijateljev, strastnih do akrobatskega zabijanja, odločila deliti ljubezen do tega športa s svetom. Skozi leta smo postali znani po naših energičnih akrobatskih zabijalskih predstavah, na spletu pa nas poznajo tudi po naših norih viralnih videih, ki so že zbrali več kot 100 milijonov ogledov po vsem svetu. Slovenija nas je prepoznala po nastopu v 1. sezoni oddaje Slovenija ima talent, kjer smo prišli do finala. V zadnjih 20 letih je iz skupine strastnih prijateljev zrasla velika skupnost (družina). Dunking Devilsi poleg nastopov akrobatskega zabijanja danes nastopamo še na trampolinskem zidu in na ruski gugalnici. Poleg nastopov organiziramo tudi drugi večje projekte, npr. Odbito na Ljubljanici. V sklopu akademije uspešno treniramo nove generacije akrobatov in gradimo slovensko akrobatsko skupnost.

Kdo je najpomembnejša oseba v življenju skupine?

Kot najpomembnejšo osebo bi izpostavili Jaka Anžurja, dolgoletnega trenerja skupine Dunking Devils, ki je sodeloval pri nastanku več talentov, ki so pod okriljem akrobatske skupine Dunking Devils že stali na odru Talentov. Jaka je prepoznal strast vsakega posameznika, ki je del te ekipe, in ga skozi treninge vodil do velikih odrov. Kljub strogim besedam in občasnim grdim pogledom Jaka stoji za vsemi naši idejami in nas kot trener usmerja na poti, da postanemo ne le boljši akrobati, temveč tudi boljši ljudje. Vsi člani skupine imamo različne začetke in poti, po katerih smo prišli k Dunking Devilsom. Nas pa vse združujeta strast do športa in timski duh. Vsi v skupini smo se prej ukvarjali z drugimi (podobnimi) športi ali pa smo prišli iz druge akrobatske skupine. David se je prehodno ukvarjal z gimnastiko, Klemen s freestyle smučanjem, Enia z breakdanceom; Jaka in Peter sta prišla iz drugih akrobatskih skupin, Tit pa se je Devilsom pridružil kmalu po tem, ko se je znebil plenic in dude.

Opiši skupino:

Smo mladi, nadobudni, radi se soočamo z izzivi. Cenimo znanje, ki smo ga prejeli od prejšnjih generacij, ne želimo pokazati, da smo boljši, temveč želimo na njihovih temeljih graditi prihodnost našega športa. Najbolj smo ponosni na to, da izvajamo drugačen, ne tako zelo prepoznaven šport. Bojimo pa se predvsem poškodb. Te so sestavni del praktično vsakega športa, ker pa je naša disciplina bolj na adrenalinski strani, smo za poškodbe še toliko bolj dovzetni.

Kako bi se opisali s tremi besedami?

Mladi, motivirani, delovni.

Anekdota iz vašega druženja:

Kot anekdoto bi lahko opisali naš skupni dopust/nastop na Lanzarotu letos poleti. Čeprav smo dva nastopa opravili z odliko, nam je ostalo veliko časa za marsikatero dejavnost. Igrali smo odbojko na mivki, surfali, se družili, tudi kaj popili. Iz naših druženj bi lahko vedno potegnili kakšno anekdoto. Ker smo mladi in se med seboj dobro poznamo, je v družbi vedno zabavno in sproščeno. Delovni dopust smo v zabavnem duhu začeli že na letališču v Zagrebu, kjer je policist prekinil našo odbojko sredi letališča; kmalu za tem pa smo bili zaradi nogic od trampolina zadržani tudi na varnostnem pregledu.

Kdo vas navdušuje, inspirira? Zakaj?

Kot inspiracijo bi izpostavili starejše generacije Dunking Devilsov, nekateri izmed njih so prav tako nastopili na Talentih. Čeprav si želimo preseči njihove dosežke, je naša največja inspiracija to, da nadaljujemo z ohranjanjem, širjenjem in razvijanjem akrobatske skupnosti na slovenskih tleh. Kljub razvoju pa si želimo ohraniti in graditi na trdnih temeljih, ki so jih postavile generacije pred nami.

Bi se radi prebili tudi na svetovni trg? Zakaj?

Menimo, da je to Dunking Devilsom že uspelo, kot veliko odskočno desko pa bi pri tem izpostavili predvsem oddajo Slovenija ima talent, natančneje prvo sezono. Kljub temu pa je vedno prostor za napredek in širjenje. Kot ciljno destinacijo bi izpostavili Avstralijo, ki je poleg Antarktike edini kontinent, kjer Dunking Devilsi še nismo nastopili.

Zakaj ste se prijavili na Slovenija ima talent?

Prijavili smo se, ker gre za jubilejno, 10. sezono. Kot omenjeno zgoraj, je bila za nas 1. sezona odskočna deska. Poleg tega se zavedamo, kako pomembno je, da v "šovbiznisu" konstantno ostajaš "na sceni". Želimo si, da bi nam sodelovanje na talentih pomagalo pri organizaciji večjih dogodkov na slovenskih tleh, pa tudi v tujini. Poleg tega pa bi za naš šport radi navdušili še koga in potencialno pridobili nove člane.

Kakšne so bile vaše priprave na avdicijski nastop oddaje Slovenija ima talent?

Na avdicijski nastop smo se pripravljali kar nekaj časa, naš glavni cilj je bil, da je vsaka sekunda nastopa dodelana in premišljena. Najprej smo začeli z brainstormingi, kjer smo na kup zbrali več različnih idej in se na koncu odločili za najboljšo. Sledilo je sestavljanje glasbene podlage in samega nastopa. Zadnji mesec pa smo preživeli v dvorani, kjer smo nabirali ponovitve našega nastopa, da smo bili na odru lahko samozavestni in suvereni.

Kaj pravite na svoj avdicijski nastop?

Z nastopom smo zelo zadovoljni, dodatno potrditev pa so nam dali še komentarji žirije, žirantje so se namreč osredotočili ravno na visoko dovršenost našega nastopa. Vsi člani skupine redno nastopamo pod okriljem Dunking Devils, zato smo se na odru Talentov počutili domače. Kljub temu pa smo bili bolj živčni kot ponavadi, poleg publike v studiu nas namreč spremljajo tudi pred malimi ekrani. Poleg publike pa smo se morali dokazati tudi žiriji, kar je na naših nastopih prava redkost. Kljub živčnosti pa se vsi zavedamo, da ta neprijeten občutek mine v trenutku, ko stopiš na oder, občutek med nastopanjem pa na koncu prevlada nad živčnostjo in tremo.

Kateri komentar žirantov se vas je najbolj dotaknil?

Najbolj se nas je dotaknil komentar, da je močna Dunking Devils skupnost vidna skozi naš nastop.

Kako se pripravljate na polfinalni nastop?

Postopek je praktično enak kot za avdicijsko točko, poleg tega pa smo načrtovanju samega nastopa posvetili še več časa, saj nam je pomembno, da na polfinalnem odru presežemo naš avdicijski nastop.

Koga želite prepričati s svojim polfinalnim nastopom? Kdo je vaše ciljno občinstvo?

Želimo si, da bi naš polfinalni nastop dosegel vse generacije pred malimi zasloni in v studiu. Publiki bi radi pokazali, da je močna skupnost temelj vsakega skupinskega športa. Mlajše bi radi znova navdihnili za akrobatske skupine, starejšim pa bi radi pokazali, kaj so Dunking Devilsi ustvarili od prve sezone Slovenija ima talent, pa vse do danes in se jim zahvalili za podporo, ki so nam jo skozi mnoge nastope in druge projekte izkazovali vse od začetka naše športne poti.

Kdo je vaš najljubši žirant? Zakaj?

Izpostavili bi Lada. Všeč nam je njegova zabavna osebnost, ki se odlično poistoveti z osebnostjo naše skupine.