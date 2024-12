Naša zgodba:

Vse se je začelo pred devetimi leti, ko sta Tinkara in Eva prvič stopili v studio za ples ob drogu v Italiji, saj tega do takrat ni bilo v Sloveniji ali na Primorskem. Po enem letu treniranja sta dobili prvo priložnost za nastopanje. Zaradi velike treme sta prišli na idejo, da ustvarita nekaj skupaj – takrat je prvič zaživel Duo Kamikazete. Kasneje sta se odločili ustvariti Instagram profil in svojo umetnost pokazati širši publiki. Leto kasneje, leta 2018, sta sodelovali v šovu Slovenija ima talent, nato pa še na hrvaški in portugalski različici, kjer sta se predstavili evropski publiki, ne le domači. Kasneje sta uresničili svojo dolgoletno željo in odprli vrata lastnega studia v Novi Gorici – DK dance studio, kjer poučujeta ples na drogu, svili in krogu. Predajata znanje tako mlajšim kot starejšim generacijam, predvsem pa širita strast do tega športa in vplivata na samozavest svojih učenk, saj jim dokazujeta, da so sposobne doseči veliko več, kot si mislijo. V studio se je leta 2021 vpisalo kar nekaj talentiranih deklet, pa tudi tistih, ki so že dlje časa plesale, kar sta Tinkara in Eva hitro opazili. Njihovo strast sta želeli preoblikovati v nekaj več, zato sta jim ponudili svoje znanje in izkušnje, ki sta jih nabirali več let. Želeli sta deliti z njimi občutek, kako je stati na odru ob stoječih ovacijah in pokazati množici, kaj zmoreš in koliko truda si vložil v svoj talent. Na začetku leta 2024 se je Tinkari in Evi porodila ideja o skupini, ki bi lahko izvajala vrhunske predstave na profesionalnem nivoju, s katerimi bi pripovedovale zgodbe in se pokazale kot prave artistke. Začele smo se srečevati na treningih, ki so večinoma potekali ob vikendih, kar je prineslo veliko odrekanja, saj smo vse imele en skupen cilj – predstava v Slovenskem narodnem gledališču. V tem času smo skoraj vse vikende v letu preživele v telovadnici, kjer smo trenirale, si izmenjevale ideje, se spoznavale in se še bolj povezovale. Skozi proces ustvarjanja smo se ogromno naučile, hkrati pa bile deležne številnih lekcij – da ni vsak dan dober, da so v ustvarjalnem procesu dobri in slabi dnevi, ko pridejo na plano vsa čustva in občutki. Ni bilo treninga, v katerem ne bi ena od nas jokala, se razjezila ali nasmejala. In ravno to je čar – dokazale smo si, da smo lahko odprte, ranljive, in da je vse to del rasti, pridobivanja izkušenj in ustvarjanja spominov. Skupna strast do plesa in plesa na rekvizitih nas je vedno gnala naprej. Zato danes stojimo tukaj in ciljamo na vesolje! Že živimo svoje sanje in ne želimo, da bi se te kar čez noč zaključile. Kljub težkim dnevom vemo, da vedno obstaja rešitev, da bo vedno posijalo sonce in da skupaj zmoremo veliko več, kot si predstavljamo. Vse bi se strinjale, da smo ob koncu naše prve skupne predstave vse jokale v zadnjih minutah plesa. Solze so bile solze sreče, saj smo vedele, da nam je uspelo. Hkrati pa se nam je od srca odvalil velik kamen – breme dvoma, ali bomo sploh zmogle. A solze sreče so tisto, kar nas žene naprej, da stopimo na večji oder – oder Slovenija ima talent – in se pokažemo še večji publiki ter ponovno doživimo ta občutek ponosa.

Kako bi se opisale s tremi besedami?

Edinstvene, ustvarjalne, izrazne.

Kaj vam je v življenju najpomembnejše?

Najpomembnejše je to da slediš svojim sanjam, skozi več let trdega dela smo ugotovile, da če nekaj delaš zase, če nekaj delaš iz svoje strasti, da te osrečuje, narediš stvari toliko boljše in toliko bolj občudovanja vredne, ker vanje vlagaš tudi delček sebe. Poleg tega pa je na prvem mestu tudi zdravje in skrb zase. Definitivno smo se že vse v skupini srečale s poškodbami, nekatere s hujšimi, nekatere ne s toliko hudimi, ki pa zahtevajo večjo pozornost in previdnost. Telo in zdravje je samo eno, zato je to naša glavna prioriteta, da smo dovolj močne, dovolj dobro fizično pripravljene, da lahko naše telo brez težav izvaja nevarne trike in nismo ob tem v nevarnosti, ampak smo 100-odstotno poglobljene v svoje delo. Gibanje je nekaj, kar spremlja naš vsakdan, zato si to želimo ohranjati v starost in še veliko let, zato moramo poskrbeti s preventivo pred poškodbami in za res dobro pripravljenost. Ne smemo pa tudi pozabiti na duševni del, saj velikokrat pride do izčrpanosti, izgorelosti in preveč dela.

Če bi se vam lahko uresničila ena želja – katero bi izbrale?

Zmaga na Slovenija ima talent.

Kaj vam v življenju predstavlja največji stres?

Največji stres mislim, da nam v tem trenutku povzroča časovna uskladitev vseh, saj ima vsaka svoje dejavnosti, obveznosti, nekatere službo, nekatere šolo in je prilagajanje urnikov res naša nočna mora.

Kaj vas razveseljuje, osrečuje?

Osrečuje nas oder, nastopanje, ples – ko stopiš na oder, se svet okoli tebe ustavi, imaš edinstveno priložnost, da zasiješ, da pokažeš svetu, česa si sposoben, da si svoboden v gibu in čutenju in kar je najpomembnejše, da lahko v luči in žarometih pokažeš delček sebe, svoje globine in svoje veličine. Uprizarjanje je popolnoma drugačen svet, ki te navda z občutki in emocijami, ki jih je težko ubesediti, a so hkrati neopisljivo čudovite. Poleg tega pa nas osrečuje tudi druženje, predvsem čas, ki si ga lahko vzamemo druga za drugo ali druge bližnje, ker cenimo te majhne trenutke, nova doživetja.

Kaj je vaš talent?

Naš glavni talent je zagotovo ples in zračne akrobacije, s katerimi v drugi dimenziji predstavljamo sebe in se izražamo s pomočjo gibanja, prepletanja teles in mimiko.

Kaj na vaš talent pravijo tvoji/vaši najbližji?

Naš talent je nekaj unikatnega, ko smo prvič pokazale doma, s čim se ukvarjamo, so seveda starši pomislili na predsodke in negativne strani, na katere lahko spominja ta šport. Ampak je to bilo 10 let nazaj, ko šport še ni bil razvit in priljubljen. Preko oddaje Slovenija ima talent in drugih promocij športa, se ta veliko bolj sprejema med publiko in doživlja kot umetnost ter prava oblika športa, za katero je potrebnih veliko moči, vzdržljivosti, koordinacije in gibljivosti. Vsekakor pa so bili tudi navdušeni in nas podpirali z vsemi vožnjami na treninge, spremljali so nas na tekmovanjih, nastopih in povsod drugod. Vsekakor pa je v njih ostajal strah o poškodbah, saj smo se vsakodnevno izpostavljale nevarnosti, ko smo izvajale nevarne trike na višini.

Bi se radi prebile tudi na svetovni trg? Zakaj?

Seveda. Zato, ker je v tujini ta šport veliko bolj razvit in veliko bolj cenjen. V tujini so tudi veliko boljši pogoji za treninge in nastopanje.

Zakaj ste se prijavile na Slovenija ima talent?

Talenti so prostor, kjer se lahko vedno dokažeš in pokažeš, česa vse si sposoben. To je unikatna izkušnja, ki ti odpre vrata v svet, hkrati pa predstavlja nastop na talentih nastop na največjem slovenskem odru. Tinkara in Eva sta na talentih že bili, želeli pa sta si vrniti v razširjeni zasedbi z glavnim ciljem – da pokažeta skupaj s svojo ekipo, kako sta skozi 6 let napredovali, kako sta zrasli in kaj vse zmoreta sedaj, česar nista v preteklosti. Šest let trdega dela, truda in odrekanja ju je pripeljalo do veliko novega znanja in odkritij. Puncam želimo omogočiti, da doživijo enako oziroma še boljšo izkušnjo, kot sva jo midve na tem odru in Sloveniji pokažejo, kaj vse zmorejo.

Kaj domači pravijo na to, da ste se prijavile v oddajo Slovenija ima talent?

Domači so bili presenečeni, hkrati pa ponosni, da smo dobile priložnost za tak korak in takšno predstavitev, kot je ta v oddaji Slovenija ima talent. Vsekakor so ponosni in podporni vsi izmed njih. Res smo vse hvaležne za takšne starše, ki nam sledijo in pomagajo pri uresničevanju sanj in da jih lahko pravzaprav živimo. Mislim, da so bili tudi nekoliko presenečeni in sploh še niso dojeli točno, kaj se dogaja. Morda bodo šele, ko bodo videli nastop na televiziji. Takrat bo njihov odziv veliko bolj realen. Mislim, da v resnici še niso prav popolnoma dojeli, v kaj smo se spustile.

Kakšne so bile vaše priprave na avdicijski nastop oddaje Slovenija ima talent?

Priprave so bile zelo stresne, saj nismo imele veliko časa in je bilo zelo težko uskladiti urnike. Ampak smo vse žrtvovale, da smo sestavile čustveno in tehnično dovršeno točko, ki nam je ena izmed ljubših. Zelo smo ponosne nanjo in lahko potrdimo, da delamo pod pritiskom zelo dobro. Kreativa je kar šibala in vse je bilo na koncu tako, kot smo si zaželele.

Katerega žiranta ste se najbolj bale in zakaj?

Andreja Škufce, saj velja za zelo strogega, hkrati pa je v oddaji krajši čas in nam predstavlja večjo neznanko.

Kateri komentar žirantov se vas je najbolj dotaknil?

Komentar Andreja Škufce – da je naša točka gibalna umetnost, saj skozi gibanje kažemo umetnost kot celoto, saj plešemo, izražamo čustva oziroma se izražamo in pripovedujemo zgodbo. Hkrati pa tudi to, da je Lado dodal, da je to že točka za polfinale in ne za avdicijo, s tem smo si dokazale, da imamo visok nivo in da veliko zmoremo.

Kako se pripravljate na polfinalni nastop?

Zelo precizno. Poskušamo zajeti vsa področja, ki so nam pomembna: zgodba, čustva, tehnična dovršenost, nevarnost elementov, eleganca, povezanost vseh punc. Vsak gib naše točke ima svoj pomen. Najtežje nam je bilo definitivno izbrati glasbeno podlago. Najprej smo si začrtale zgodbo in kaj želimo s točko povedati. Treningi potekajo štirikrat na teden skupno in dvakrat na teden posamezno. Res veliko vlagamo v to točko in za vse za naprej, kar je velikokrat tudi zelo stresno in se počutimo izčrpano – tako psihično kot fizično. Psihično je najtežje, ko zmanjka idej, kar nič "pametnega" se ne moreš spomniti. Sploh če si pod časovnim pritiskom. Zelo težko nam je vaditi, ker nimamo pravih pogojev za treninge in lahko vadimo zgolj del točke po del točke in sploh ne celote.

Kaj si mislite o žirantih?

Komentarji žirantov nam pomenijo veliko, saj sta letos v komisiji dva vrhunska plesalca. Vemo, da se lahko iz njihovih kritik ogromno naučimo.

Kdo je vaš najljubši žirant? Zakaj?

Ana Klašnja, ker je plesalka in nas spremlja že od našega prvega koraka na tem odru. V nas prepozna zgodbo, čustva, umetnost, strast in vse, kar želimo prikazati. Je umetnica in vzor.