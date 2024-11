Starost: 21 in 22 let Kraj: Koper

Najina zgodba:

Torej ... Midva sva Tilen in Karlo, poznava se že od osnovne šole, ampak nič več kot to. To pomeni, da sva se samo pozdravila vedela, kdo je kdo, kaj več pa ne. Bila sva tudi na isti srednji šoli, kjer je bilo prav tako kot v osnovni. Harmoniko sva se učila pri privat učitelju. Obadva pri istem. Kot starejša sva se videvala tudi na veselicah, kjer je bil obvezen harmonika "after party". Na veselici v naši vasi je bil eden od njih, kjer je eden od naju igral harmoniko, drugi pa pel in takoj sva videla povezanost. Nato je drugi dan Tilen predlagal ustanovitev dua. Rekla sva: "Pa ajde, gremo probat, pa kar bo, bo." Iz nič sva "ustrelila": okej, klicala se bova Duo Zemljotres. Prva in edina ideja za ime, ki se je za naše pojme kar dobro prijelo, isto ime ima tudi najina skupina oziroma band. 1. 9. 2024 se je začelo tretje leto, odkar sva duo. Dobivava se povsod – najprej v glasbi, torej z bandom ali duom, na nastopih, sošolca na fakulteti sva, imava isto družbo, pa še, pa še. Najine vaje za duo so videti tako, da se dobiva na špilu.

Kaj počneta v prostem času?

Tilen je nogometaš, Karla pa veseli rally (mehanik) in fitnes.

Opišita se:

V duu sva najbolj ponosna na to , da oba zelo rada sprejemava nove zanimive izzive, ki jih hočeva vedno več. Ponosna sva na dan, ko sva se odločila s tem začeti, strah naju pa ni prav nič.

Kako bi se opisala s tremi besedami?

Energična, zabavljača in vedno za akcijo.

Če bi se vama lahko uresničila ena želja, katera bi bila?

Uspeti na glasbenem področju.

Kaj je vajina posebnost?

Kot duo poskušava biti čim bolj inovativna, slediva trendom, tako v muziki kot na socialnih omrežjih. Zanimivo je tudi to, da sva iz "greva probat duo" prišla na "najboljši prijatelj".

Kdaj sta opazila svoj talent?

Tilen: Svoj talent sem opazil, ko sem po petih letih znova prijel harmoniko in začel igrati s Karlom. Talent sem pa zagotovo razvijal skozi učenje in samostojno vajo.

Karlo: Svoj talent sem opazil, ko sem prijel harmoniko zares. Talent sem pa zagotovo razvijal skozi učenje in samostojno vajo. Da, kot zgoraj omenjeno, imel sem mentorja.

Kateri so vajini največji dosežki?

Za zdaj je največji dosežek dua nastop na Slovenija ima talent.

Kdo vaju navdušuje?

Navdušujejo naju večje in boljše glasbene skupine ter posamezniki. Zato, ker se od njih veliko naučiva in pridobiva novo znanje.

Bi se rada prebila na svetovni trg?

To so najine sanje, če bodo le mogoče. To pa si želiva, ker sva najbolj zadovoljna, ko vidiva uživati ljudi ob najinem igranju. Torej, več kot jih bo oziroma bolj, kot bova uspela, bolj bova srečna.

Zakaj sta se prijavila na Slovenija ima talent?

Na Slovenija ima talent sva se prijavila zaradi nove, zanimive izkušnje, in da se potrudiva navdušiti še širšo publiko in seveda glavne štiri žirante.

Kaj pravijo domači na vajino prijavo?

Vsi so presrečni, zadovoljni in ponosni na naju.

Kaj pravita na svoj avdicijski nastop?

Z najinim avdicijskim nastopom sva zelo zadovoljna. Nova, nepozabna izkušnja. Velik oder, super vzdušje. Ko sva videla nasmehe na obrazih in zadovoljstvo, je bilo to to, kar sva si želela. Energija je bila vrhunska takoj, ko sva začela, tako sva z lahkoto premagala "tremo". Za zaključek pa je najboljše darilo, da prepričaš publiko in seveda žirante z svojim nastopom. Upava na še boljše.