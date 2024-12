Edvard in Frida

Starost: 7 in 9 let Kraj: Maribor

Najina zgodba:

Sva Frida in Edvard. Frida je stara 7 let, jaz pa 9. Oba bereva, odkar sva shodila in sva zelo vedoželjna. Sva odlična šahista, matematika in zelo rada tudi programirava. Joj, pa tečeva rada. Tudi polmaratone. Frida se je že spustila pod dve uri (pri šestih letih), jaz pa sem ga pri osmih odtekel v eni uri in 40 minutah. Skratka, vsak dan si želiva biti boljša verzija sebe. No, pa igrava se tudi zelo rada. Jaz igram PS5 (Fifa), Frida pa najraje gleda neumnosti na YouTubu.

Opiši svojo družino.

Frida in jaz sva brat in sestra. Z mamico in atijem seveda živimo skupaj. Smo v prvi vrsti prijatelji in zaupniki. Res skušamo biti ves čas skupaj. Popoldneve vedno preživiva v atijevi pisarni, ki je v sklopu ortodontske ordinacije VBO, ki jo vodita skupaj z mamico. Mami je ortodontka, ati pa ekonomist. Pri mamici Vesni in atiju Marku nama je najbolj všeč, da naju imata najraje na svetu, naju vsak dan vzpodbujata in si želita, da ju premagava v vseh pogledih. Srečna sva, da sva del družine Kaloh. Joj, da ne pozabim – imamo tudi petega člana družine, rotvajlerja Hectorja, ki je prava muca. Težka muca. Ko se uleže nate s 56 kilogrami, ti ni ravno prijetno.

Opišita se.

Najbolj sem seveda ponosen na sestrico Frido, ki je res izjemna za svoja leta. neverjetno pametna, sposobna, fokusirana in športno vzdržljiva. Je tudi državna prvakinja v šahu do 8 let! No, pa nase sem tudi ponosen, saj sem dosegel že kar nekaj neverjetnih rezultatov do sedaj.

Kako bi se opisala s tremi besedami?

Frida: nasmejana, pametna, umetnica, Edvard: matematik, tekač, znanstvenik.

Če bi imela možnost, da se vama v življenju uresniči ena želja – katera bi bila?

Da prideta babi Ida in dedi Maks z oblaka in se podružita z nami. Oba sta namreč umrla, preden sva se s Frido rodila. Dedi Maks je tudi glavni krivec, da sva tako pametna.

Kateri so največji dosežki v vajinem življenju?

Frida: državna prvakinja v šahu do 8 let, CHAMPION v Dubaju v hitrostnem računanju Brainobrain, 100 odstotkov v tekmovanju s področja programiranja (Pišek) in 100 odstotkov v tekmovanju s področja logike (Kengurujček), pretekla polmaraton v manj kot dveh urah pri šestih letih. Edvard: državni podprvak v šahu do 10 let, CHAMPION v Dubaju v hitrostnem računanju Brainobrain, programiram v jeziku Python maturitetne naloge, rešujem srednješolsko matematiko in pretekel sem polmaraton v eni uri in 40 minutah pri osmih letih.

Kdo vaju na vajini poti najbolj podpira?

Mami in ati. Z ljubeznijo in vzpodbujanjem. Pa predvsem z vzorom – oba sta izjemna garača, predana cilju in osredotočena na spreminjanje samega sebe in sveta na boljše.

Kdo vaju navdušuje?

Mami in ati. Mami je res izjemna ortodontka, ati pa ima neverjetne verbalne in vodstvene sposobnosti. Vpliva lahko na vsakogar.

Bi se rada prebila tudi na svetovni trg?

Jasno. Midva ciljava na cel svet in sva prepričana, da nama bo to uspelo.

Vajin vzornik?

Res najbolj mami in ati. Kar sem že napisal, in pa tudi, ker izpolnjujeta svoje cilje.

Kaj pravita na svoj avdicijski nastop?

Jaz sem zelo užival. Bi rekel, da sem rojen za velike odre in nastope pred množico ljudi. Frida pa je tudi zelo uživala. Na začetku je imela sicer nekoliko treme, ampak ko se Frida sprosti, je še boljša od mene. Jaz pa sem takoj brez treme.

Kateri komentar žirantov se vaju je najbolj dotaknil?

Ladove besede nama odzvanjajo v glavi: naj mi ne zamerijo plesalci in pevci, ampak tole je res talent! Po tem pa je udaril po zlatem gumbu.

Kako se pripravljata na polfinalni nastop?

Kot rečeno, nič kaj, itak vsak dan vadim zase, potem pa bom to pokazal še s Frido na odru.

Kaj si mislita o žirantih?

Zelooooo simpatični in prijazni. Bi rekel, da je Fridi zelo všeč Lado. Vedno pa reče, da je Ana najlepša ženska na svetu. Potem pa jo jaz popravim, da je druga najlepša za mamico.