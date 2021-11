Emilija Domić

Starost: 21 let

Kraj bivanja: Ljubljana

Življenjski moto: Fuck it, carpe diem, a tudi načrtuj

Poklic: študentka

Zakaj si se prijavil/a na Slovenija ima talent?

Da me Slovenija vidi in posluša ter da sama vidim, kako cel šov izgleda v Sloveniji.

Opiši svoj talent:

Moj talent je petje različnih žanrov. Upam, da je eden od mojih talentov tudi spodbuditi različna čustva v ljudeh.

Kako si ga odkrila oz. kdo te je navdušil za to umetnost?

Moja mama je prva oseba, ki je opazila mojo ljubezen. Lahko rečem, da sem se z glasbo srečala že v ranih letih življenja. Imela sem različne profesorje in mentorje, ampak je moja trenutna profesorica Maja najbolj vplivala na mene. Midve delava skupaj že 5-6 let in mi je veliko pomagala.

Zakaj se ti zdi, da izstopaš s svojim talentom?

Zaradi svoje energije.

Kako bi se na splošno opisala?

Na splošno bi sebe opisala kot zelo tolerantno, a tudi temperamentno in trmasto bitje. Mislim, da sem zelo komunikativna, prijateljska, družabna in vesela.

Opiši svoj najljubši nastop do sedaj:

Mogoče, ko sem pela s Petrom Grašom, ki me je povabil kot gostjo na svoj koncert v mojem rojstnem mestu – Banja Luki. Prišlo je ogromno število ljudi in bila sem res srečna.

Katerega žiranta si se najbolj bala in zakaj?

Nisem se bala. Tudi oni so ljudje, ki imajo svoja mnenja, občutke, komentarje in drugo kot vsi mi. Vse je to v bistvu show biznis, nič osebnega.

Komentar katerega žiranta ti je bil najbolj všeč? Zakaj? Kaj ti je rekel?

Gospod Branko je moj najljubši žirant, ker nikomur drugemu ni. Rekel mi je, da sem cela DIVA in je to eden meni osebno najljubših komentarjev. Skratka, je tudi realen.

Kaj domači pravijo, da si se prijavila na Talente?

Vsi so vedno navdušeni nad mano in skupaj se veselimo. Vprašajo se samo, kako je mogoče, da že nisem zvezdnica.

Opiši svojo družino:

Moji mama in oče sta rojena v Banjaluki. Tam smo živeli vsi skupaj do leta 2017, potem je oče dobil novo službo v Nemčiji. Jaz sem se vpisala na fakulteto v Sloveniji, v Banja Luki sta ostala le mama in mlajši brat Nikola. Kot družina smo si zelo blizu. Nikola je pet let mlajši od mene, a se vedno pogovarjava o vsem in se slišiva vsak dan. Zanimajo naju enake stvari, poslušava enako glasbo, greva skupaj ven. Mama in jaz sva najboljši prijateljici in jo iskreno obožujem.

Kje si bila nazadnje na počitnicah oz. dopustu in kaj si delala?

Nazadnje sem bila s prijatelji pet dni v Londonu in potem sedem dni v Berlinu. Razgledi, zabave, sprehodi, nakupi ...

Kako si preživljala epidemijo, kako si se s tem soočala?

Meh, dolgočasno. Malo sem bila doma, malo v Ljubljani. Delala sem za fakulteto, gledala serije. Risala, pisala. Vedno nekaj čistila. Nič posebnega.

Si med epidemijo našla še kakšen nov hobi?

Ni novi hobi, ampak začela sem spet risati. Moj novi covid hobi je čiščenje stanovanja.

Imaš tetovažo? Če ja, kakšno, kaj pomeni in kje?

Imam. Moja prva tetovaža je pero za pisanje, ki simbolizira svobodo in ljubezen. Imam jo nad rebri. Drugo in tretjo tetovažo sem naredila za svoj 18. rojstni dan. Obe sta na levi roki. Ena tetovaža je bik kot horoskopski znak, saj sem dvojni bik. Razdeljena je na dve strani – stabilno in ustvarjalno. Drugi tatu so inicialke imena mame, očeta in brata.

Bi se rada prebila tudi na svetovni trg? Kdo je tvoj vzornik?

Seveda da bi se rada prebila na svetovni trg. V bistvu nimam življenjskih vzornikov, ampak glasbeno recimo Adele, Etta James, Beyonce, Rihanna, Sam Smith ...

Kako bi vnovčila zmago?

Naredila bi hud album. Kupila različne obleke ... Ali mogoče začela zagonsko podjetje.

Si spremljala prejšnje sezone Slovenija ima talent? Kdo ti je bil od nastopajočih najbolj všeč?

Nisem spremljala redno, sem pa zasledila zmagovalce, najbolj všeč mi je seveda Jana Šušteršič. Nekajkrat sem poslušala tudi Neverne Bebe in punca res carsko poje.

Kdo je tvoje ciljno občinstvo?

Najraje bi videla, da me poslušajo vsi. Prvotno bi rekla mlajše občinstvo, 18-35 let. A po drugi strani bi zelo rada, da bi me poslušali ljudje, ki so stari recimo več kot 45 let.

Kaj je tvoja ultimativna življenjska želja? Zakaj?

Da nekaj delam tako dobro, da so vsi navdušeni in občutijo določena čustva. Že par let sanjam o tem, da bi delala na televiziji. Mogoče je ta šov dober začetek moje prakse za prihodnost.

Kaj te še veseli poleg talenta, ki ga predstavljaš?

Kuham, potujem, grem ven, žuram, berem, razvajam se v spa centrih, treniram, poslušam glasbo, gledam serije ...