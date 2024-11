Eva Brumen Košar

Kdo je najpomembnejša oseba v tvojem življenju?

Najpomembnejša oseba v mojem življenju je moja mamica. Je najboljša mami in mi vedno stoji ob strani in me podpira pri vsem. Je moja "fenica" številka ena! Moja glasbena mentorica je moja učiteljica petja Mojca Potrč. Naučila me je tehnike petja in mi seveda še vedno predaja svoje znanje, za kar sem ji zelo hvaležna. Skozi vsa ta leta sva se zelo povezali in lahko rečem, da imava zelo lep odnos.

Kaj počneš v prostem času?

V prostem času rada igram kitaro in klavir. Zelo rada tudi slikam, plešem ter preživljam svoj prosti čas s prijatelji.

Opiši se.

Zase bi rekla, da sem zelo pozitivna oseba, vedno nasmejana in pripravljena pomagati. Znam biti tudi trmasta oziroma vztrajna, sploh pri stvareh, ki si jih zelo želim. Ponosna sem na svoj pogum, ker stati na tako velikem odru, kot je na Slovenija ima talent, potrebuješ res veliko poguma. Strah me je pajkov.

Kako bi se opisala s tremi besedami?

Nasmejana, pozitivna in srčna.

Kaj ti je v življenju najpomembnejše?

Najpomembnejše mi je, da sem zdrava in srečna, prav tako moji najbližji.

Če bi imela možnost, da se ti v življenju uresniči ena želja – katera bi bila?

Ta želja se mi pravkar izpolnjuje oziroma se mi bo, ko bom stala na velikem odru polfinalne oddaje Slovenija ima talent.

Kaj je na tebi najbolj posebnega in zanimivega? Kaj te loči od ostalih?

Bi rekla, da nasmeh, ki je včasih kar nalezljiv.

Kaj te razveseljuje, osrečuje?

Razveseljujejo me moje najboljše prijateljice, družina, druženje in glasba.

Kdaj si pri sebi opazila, da imaš talent?

Da imam rada glasbo, vem že od nekdaj. Da imam talent, sem pa spoznala, ko so mi drugi pri mojih osmih letih povedali. Najprej so bili Bumbar talenti, na katerih sem nastopala, potem pa mi je to povedal še glasbenik Slavc L. Kovačič. Kasneje pa še v šoli učiteljica glasbe in moja mentorica petja Mojca Potrč, s katero še danes nadgrajujeva moje znanje petja.

Kaj na tvoj talent pravijo tvoji najbližji?

Glede mojega talenta moram reči, da so navdušeni kar vsi, ki jih poznam. Mami je moja največja "fenica". Tudi ati, babici in dedek me zelo podpirajo in so navdušeni. Tudi prijatelji in sošolci me podpirajo ter vzpodbujajo.

Kdo te navdušuje? Zakaj?

Navdušujeta me Nina Pušlar in Maraaya, ker si tudi sama želim postati tako dobra vokalistka.

Bi se rada prebila tudi na svetovni trg? Zakaj?

Rada bi bila na našem slovenskem trgu. Rada imam našo deželo in tukaj želim ustvarjati!

Zakaj si se prijavila na Slovenija ima talent?

Od majhnega spremljam oddajo Slovenija ima talent in vedno sem si želela, da bi tudi jaz stala na tako velikem odru. In letos, ko je ravno tako lepa okrogla obletnica oddaje, sem se tudi jaz opogumila in prijavila.

Kakšne so bile tvoje priprave na avdicijski nastop oddaje Slovenija ima talent?

Na avdicijski nastop sem res komaj čakala, ker si že dolgo želim stati in se predstaviti na tem velikem odru! Pripravljala sem se tako, da sem veliko pela in vadila svojo pesem.

Kaj praviš na svoj avdicijski nastop? Kako si zadovoljna z nastopom? Kako je bilo stati na tako velikem odru? Kako si premagala tremo?

S svojim avdicijskim nastopom sem zelo zadovoljna. Stati na tako velikem odru je vrhunsko! Tega občutka, ki se ga ne da opisati z besedami, ne bom nikoli pozabila. Nekaj najlepšega, kar se ti lahko zgodi. Imela sem tremo, ko sem čakala v zaodrju na svoj nastop ... Priznam. Ampak že misli, ki so zapisane na stopničkah, ki vodijo do odra, so me pomirile. Najbolj mi je ostala v spominu misel: "Zaupaj si, tvoje sanje so vredne truda." Ko pa sem stopila na zvezdo pred žirante in publiko, sem izpolnila svoje sanje in bila preprosto srečna.

Katerega žiranta si se najbolj bala in zakaj?

Mogoče Andreja. Pa ne ravno bala, ampak zna biti kar strog.