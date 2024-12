Jurij Kaluža

Moja zgodba:

Svoj talent sem odkril pri 10 letih. Svoj prvi nastop pa sem imel pri 11 letih. Ko sem doma povedal, da bi rad bil stand up komik, so bili presenečeni in me podpirali ter me vozili na nastope. Čez čas so me prepoznali tudi drugi komiki, med drugimi tudi Sašo Stare, ki me je navdušil za prijavo na Talente.

Kateri poklic opravljaš?

Trenutno delam kot animator otrok, igralec, stand up komik, pisec. Eden izmed poklicev, ki bi ga rad opravljal, je radijski voditelj, ker sem zelo zgovoren, zabaven in bi mi to delo pristajalo. Trenutno pa obiskujem višjo ekonomsko šolo v Ljubljani.

Opiši svojo družino.

Običajna družina. Oba starša sta rojena v Sloveniji. Oba sta zaposlena na področju ekonomije. Imam tudi starejšega brata, ki je tudi že postal očka in smo v super odnosu.

Kdo je najpomembnejša oseba v tvojem življenju?

Družina je najbolj pomembna v mojem življenju.

Kaj počneš v prostem času?

Amaterski igralec. Igralstvo me je vedno zanimalo, predvsem gledališče. Zato sem se tudi v mladih letih vpisal v Impro ligo, gledališko šolo itd. Najraje pa se sprostim s poslušanjem metal glasbe.

Opiši se.

Mlad fant, ki rad zabava ljudi okoli sebe in življenja ne jemlje preveč resno. Najbolj sem ponosen na to, da se mi je v stand up komediji malce bolj 'odprlo', se že dogaja, da na kakšne nastope pridejo samo zaradi mene. Najbolj strah me je, da bi dobil 'blokado pri kreativi' in se ne bi spomnil nič več smešnega.

Kako bi se opisal s tremi besedami?

Zabaven, samokritičen, sproščen.

Če bi imel možnost, da se ti v življenju uresniči ena želja – katera bi bila?

Radio ali televizijska oddaja.

Kdo te navdušuje, inspirira? Zakaj?

Vrsto let in vse do njegove smrti me je navduševal Sašo Hribar, ker je imel neverjeten smisel za humor, predvsem v oddaji Radio Gaga, ki jo pozna celotna Slovenija. Če bom vsaj pol tako dober, kot je bil on, si bom rekel, da mi je uspelo. Imel sem ga celo čast spoznati in z njim izmenjati nekaj besed.

Bi se rad prebil tudi na svetovni trg? Zakaj?

Najprej bi se rad dokazal in prebil na slovenskem trgu, nato bi svojo srečo poskusil na Balkanu, nato pa še na angleškem trgu.

Moji vzorniki so:

Moji vzorniki so: Sašo Hribar, George Carlin, Jerry Seinfeld in pa tudi drugi. Prvi dotik s komedijo pa sem imel pri 8 letih, ko sem gledal skupino Monthy Python.

Zakaj si se prijavil na Slovenija ima talent?

Hotel sem izkusiti nekaj novega.

Kakšne so bile tvoje priprave na avdicijski nastop oddaje Slovenija ima talent?

Najprej sem dober teden sestavljal besedilo, iz njega metal nepotrebne besede. Moral sem se naučiti vsak prehod iz osebe v osebo, kako stati, kdaj z glasom gor, kdaj dol, kako bom odigral dialog, ali bom uporabljal roke itd.

Kaj praviš na svoj avdicijski nastop?

Bilo je tak, kot sem si zamislil. Bilo je prvič, da sem nastopal za televizijo. Trema je bila prisotna, vse dokler nisem rekel prve besede.

Katerega žiranta si se najbolj bal in zakaj?

Andreja, ker sem že v pretekli sezoni videl, kakšen kriterij ocenjevanja ima.

Kateri komentar žirantov se te je najbolj dotaknil?

Ladov: 'Ti si prišel sem. Z imitacijami si nas nasmejal, pa celo Škufca se je malo zasmejal in si prvi komik, ki mu je to uspelo, da boš vedel!'

Kako se pripravljaš na polfinalni nastop?

Besedilo je že pripravljeno, prav tako tudi liki. Vse skupaj pa se bo zdaj treba naučiti in zvaditi.

Kaj si misliš o žirantih?

Žiranti so super, pa tudi dobro je, ker ima vsak žirant svoje področje, na katerega se spozna (komedija, petje, ples) in lahko podajo boljšo oceno ali kritiko/izboljšavo za določen nastop.