Kira Štruc Jurički

Opiši se.

Ko imam interes, sem izjemno zavzeta, menim, da sem kar brihtna, da imam nekaj talentov. V pospravljanju ne vidim ravno dosti smisla, rada se sprostim, ampak potem je pač treba nadoknaditi.

Kako bi se opisala s tremi besedami?

Zagnana, ležerna, navihana, skromna.

Kaj ti je v življenju najpomembnejše?

Če odmislimo družino, zdravje, poštenost, prijaznost ... Pomembno mi je, da lahko osrečim ljudi s tem, kar jaz dobro počnem in je to tudi uspeh na glasbenem področju.

Če bi se ti uresničila ena želja, katero bi izbrala?

Če spet odmislimo zdravje, mir in seveda vse stvari, na katere najprej pomislijo misice na miss sveta, da so najpomembnejše, je moja edina želja že od malega, da postanem res dobra, kakovostna in poznana pevka.

Kaj ti v življenju predstavlja največji stres?

Nimam nekakšnih posebnih stresov, bojim se zdravnikov, neuspeha v glasbi in kakšne posebne situacije. Razen kakšnih ekstremnih situacij, ko nas napadejo vesoljci, ko se skisa mleko, ko morem v Ameriko, pa je ati s privatnim letalom v Avstraliji.

Kaj te razveseljuje, osrečuje?

Petje, glasba, petek, živali ...

Kaj na tvoj talent pravijo tvoji najbližji?

Navdušeni so, zato pa sem danes tudi del šova Slovenija ima talent, saj so me tudi oni prijavili.

Kateri so največji dosežki v tvojem življenju?

Sem še mlada, dolgo časa za moj talent tako ali tako nihče ni vedel, tako da največje dosežke pričakujem v kratkem.

Kdo te navdušuje, inspirira? Zakaj?

Inspirirajo me moji vzorniki, sicer pa sem nekako sama tista, ki se navdušujem.

Bi se rada prebila tudi na svetovni trg? Zakaj?

Seveda, v Sloveniji vseeno ni toliko velikih odrov.

Moji vzorniki so ...

Moji vzorniki so predvsem pevci, predvsem tudi tisti, ki odgovarjajo moji barvi glasu. Ker je Slovenija majhna, je seveda več tujcev, to so Adele, Lady Gaga, Mariah Carey, Michael Buble, Elton John, Fredy Mercury, od domačih pa predvsem legende slovenske popevke, kot so Oto Pestner, Elda Viler, Vlado Kreslin, Darja Švajger, Nuša Derenda. Ker pa sem mlajša, seveda živim tudi z nekaj najboljšimi pevci, to so Marjetka, Nina Pušlar, Modrijani. Vsi so malo drugačni, predani delu in ustvarjanju in takšna bi želela biti tudi jaz.

Kaj praviš na svoj avdicijski nastop?

Avdicijski nastop je bil posebno doživetje. Iz dolgega in napornega dne so nastali spomini za vse življenje. Dan je bil naporen, kar je vplivalo tudi na nastop. Na velikem odru so bili občutki mešani, od velike želje in odgovornosti do pričakovanj, oddelala sem v svojem stilu, brez nepotrebnih dodatkov. Gotovo pa je velik oder nekaj posebnega in na njem želim še velikokrat stati. Na avdiciji je veliko neznank, zato se je na tak nastop težje pripraviti, zato je potem tudi tremo težje nadzorovati. Ko se prvič pokažeš, je ta neka želja in odgovornost še večja, zato je še večja tudi trema, ko pa prebiješ led, je pa že lažje.

Katerega žiranta si se najbolj bala in zakaj?

Bala sem nisem nobenega žiranta, saj če daš vse od sebe in si prepričan, da si zaslužiš stati na odru Slovenija ima talent, se nimaš česa bati.

Kateri komentar žirantov se te je najbolj dotaknil? Zakaj?

S komentarji so se me dotaknili vsi žiranti. Od Ane, ki sem jo osrečila. Če ti Marjetka reče, da se je rodila zvezda, potem to ne potrebuje komentarja. Lado je izpostavil moj poseben glas in ga slikovito opisal. Andrej pa je izpostavil mojo željo po petju in pritisnil gumb in s tem potrdil vse moje sanje in razblinil strahove

Kako se pripravljaš na polfinalni nastop?

Delam na tem, da me neha "vekslat" na odru, meditacija, avtogeni trening, saj Lado je brihten in ve, kaj govori. In zvezda je zdaj tle.